Notre objectif est de retarder l’ arrivée au Maroc de la nouvelle souche de la Covid-19 et de limiter sa propagation

Quel est le but de la campagne de dépistage de la Covid19 auprès des collégiens et lycéens ?

La campagne de dépistage vise à déterminer le niveau de prévalence des infections parmi la population de moins de 18 ans, ainsi qu’à déterminer les caractéristiques génétiques des mutations. Autrement dit, connaître le ou les types de virus en circulation, définir si les mutations ont été minimes ou importantes et s’il y a une ou plusieurs nouvelles souches. A cet effet, 30.000 élèves au niveau des collèges et lycées seront examinés dans six régions du Royaume dans le but de connaître l’ampleur et l’étendue de la propagation de la pandémie au sein de cette tranche d’âge, puis de prélever des échantillons aléatoires à partir des cas positifs et les soumettre à un examen génétique (séquençage) pour connaître les caractéristiques génétiques des virus détectés et les comparer.



Cela signifie-t-il que la nouvelle souche du coronavirus est entrée au Maroc ?

Jusqu’à présent la nouvelle variante n’a pas été détectée dans le Royaume. En effet, cette campagne s’inscrit dans le cadre des mesures préventives visant à faire face à la nouvelle souche et tenter d’empêcher son entrée ou la retarder autant que possible, limiter sa propagation si elle est entrée et faire face à une éventuelle nouvelle situation. Parmi les mesures prises dans ce cadre figurent la suspension des vols avec la Grande-Bretagne, où elle est répandue, le renforcement des mesures de surveillance, de contrôle et de prévention, le renforcement des appels au respect des gestes barrières par les citoyens et l’intensification des examens génétiques d’échantillons de virus répandus dans le Royaume pour identifier d’éventuelles mutations.



La nouvelle souche est-elle plus répandue chez les enfants que la souche dominante ?

Les données scientifiques actuelles confirment que la nouvelle souche découverte en Grande-Bretagne se propage plus rapidement que la souche dominante, avec un taux entre 50 et 74%. Mais il n’est pas sûr jusqu’à présent si cette vitesse est nécessairement liée aux caractéristiques génétiques et biologiques de la nouvelle souche ou à d’autres raisons. Les mêmes données indiquent également que la nouvelle souche n’est ni plus dangereuse ni plus mortelle. Les études confirment, en outre, que cette souche ne se répand pas plus rapidement chez les enfants et ne représente pas un plus grand danger pour eux.



Pourquoi la campagne de dépistage était-elle axée sur les personnes de moins de 18 ans ?

La campagne de dépistage auprès des élèves au niveau des collèges et des lycées (plus susceptibles d’être infectés par rapport aux enfants de moins de 10 ans) vise à cartographier la propagation du virus au sein de cette tranche d’âge et à examiner le génome à partir d’échantillons aléatoires des virus détectés. De cette manière, on peut augmenter les chances de détecter la nouvelle souche et de répondre rapidement à la question de la propagation de ce virus chez les enfants. La campagne de dépistage auprès de la population de moins de 18 ans vise à aider à la prise des décisions appropriées concernant la situation épidémiologique des écoles, à la lumière des données extraites de la situation épidémiologique de cette tranche d’âge et des informations disponibles sur la nouvelle souche.



Comment faut-il se comporter avec la nouvelle souche ?

Bien que la nouvelle souche ne soit ni plus dangereuse ni plus mortelle, le simple fait qu’elle se propage plus rapidement exercera une pression accrue sur le système de santé et augmentera les cas critiques et les décès en raison du nombre élevé de personnes infectée Par conséquent, l’objectif reste de retarder son arrivée et de limiter sa propagation. Il s’agit ainsi d’empêcher au maximum son entrée dans le Royaume, en la surveillant et en ralentissant sa propagation à travers les gestes barrières. Il est également nécessaire de se mobiliser de manière collective et rapide dans une large campagne de vaccination, afin de protéger le plus grand nombre possible de citoyens et créer l’immunité collective capable d’éliminer toutes les variantes de ce virus.