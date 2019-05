Réception



Le président français Emmanuel Macron recevra la semaine prochaine le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui a lancé une offensive sur Tripoli, afin de tenter de relancer le processus politique dans le pays, a indiqué jeudi l'Elysée.

Cette rencontre "aura pour objet d'échanger sur la situation en Libye et les conditions de reprise du dialogue politique, à la suite de la visite du Premier ministre (Fayez al-Sarraj), et en lien avec l'ONU et nos partenaires", a précisé la présidence française.

Emmanuel Macron a reçu le 8 mai M. Sarraj, qui accuse Paris de soutenir son rival Khalifa Haftar. Le président français avait alors "réaffirmé" le "soutien" de la France au Premier ministre et appelé à un cessez-le-feu "sans conditions" dans ce pays déchiré par les conflits armés depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.



Diplomates



Le Soudan du Sud a congédié 40 diplomates en poste à l'étranger qui ne s'étaient pas présentés au travail depuis des mois, voire pour certains depuis des années, a-t-on appris auprès du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères.

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié mercredi soir avoir tenté en vain "d'engager le dialogue avec ces diplomates qui étaient absents sans autorisation depuis des mois ou des années".

Mais aucun d'entre eux n'a répondu ni n'est rentré à Juba à la fin de sa mission. "Malheureusement le ministère n'a eu d'autre choix que de renvoyer ces diplomates, après de vaines tentatives pour les convaincre de rentrer travailler à Juba", a ajouté le communiqué.