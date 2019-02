Incendie



Au moins 17 personnes sont mortes mardi avant l'aube dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôtel du centre de New Delhi, ont annoncé à l'AFP les pompiers de la capitale indienne.

Le feu s'est déclaré à l'hôtel Hotel Arpit Palace, situé dans un quartier dense et central de la mégapole, et a ravagé tout le dernier étage.

"Nous avons confirmé avec les autorités hospitalières, le bilan est maintenant de 17 (morts) dont un enfant", a déclaré à l'AFP Sunil Choudhary, un responsable des pompiers.

L'incendie a été maîtrisé après plusieurs heures et 35 personnes ont été secourues par les pompiers. Selon la presse locale, une femme et un enfant sont morts lorsqu'ils ont essayé de se sauver en sautant par la fenêtre.

"Il y avait des panneaux en bois dans les couloirs, à cause de quoi les gens n'ont pas pu utiliser les couloirs pour évacuer", a indiqué un autre responsable des pompiers à la presse.



Procès



Le procès historique de douze dirigeants indépendantistes catalans pour la tentative de sécession d'octobre 2017 s'est ouvert mardi à Madrid, alors que la question catalane enflamme toujours autant les esprits en Espagne.

L'audience, qui se limitera à des questions de procédure, a commencé vers 10H20 (09H20 GMT). Assis sur quatre banquettes au centre de la majestueuse salle de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire espagnole, les accusés font face aux sept juges.

Ce procès, retransmis en direct et pour lequel plus de 600 journalistes espagnols et étrangers sont accrédités, doit durer environ trois mois. Le verdict ne devrait pas être rendu avant juillet. Des centaines de personnes vont y témoigner dont l'ancien chef de gouvernement conservateur Mariano Rajoy.

La principale figure de la tentative de sécession, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique, est le grand absent de ce procès, l'Espagne ne jugeant pas en absence pour les délits graves.

Le principal protagoniste sera donc son ancien vice-président Oriol Junqueras, contre lequel le parquet a réclamé 25 ans de prison.