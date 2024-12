Neil Colquhoun : «Nous avons largement surpassé les objectifs initiaux d’Epson au Maroc »

Grâce au succès notable des produits Epson au Maroc et en Afrique du Nord francophone, ainsi qu'à une stratégie clairement définie alliant expansion géographique et diversification sectorielle, le top management envisage sérieusement d’étendre la présence de la marque en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Le point avec Neil Colquhoun, président d’Epson pour la région META CWA ((Moyen-Orient,Turquie, Afrique et Asie du centre et occidentale).



LIBE : Epson a récemment créé une nouvelle entité régionale, «META CWA». Quelle est la raison de ce nouveau déploiement ? Quels sont les objectifs de cette expansion?



Neil Colquhoun : La proximité avec nos clients constitue la principale raison de notre présence locale, ainsi que la capacité à offrir des produits et solutions de haute qualité, adaptés aux besoins spécifiques du secteur public et d'autres domaines. Nous intervenons dans divers secteurs, notamment les infrastructures, la consommation, la santé et l'éducation, entre autres. Pour répondre efficacement à ces besoins, il est indispensable d'être implanté localement, en particulier au Maroc, en Tunisie, en Algérie, à Maurice et en Côte d’Ivoire.



Cette proximité nous permet de mieux comprendre les attentes de nos clients, d'y répondre de manière efficace et de rester à leur écoute. Sans une présence locale, il serait extrêmement difficile de fournir un service aussi adapté et réactif.



A quoi le Maroc, où vous êtes bien implanté, doit-il s’attendre ? Envisagez-vous un changement d'orientation dans la stratégie mise en place jusqu'à présent?



Honnêtement, nous sommes très satisfaits de notre stratégie actuelle. A l’origine, celle-ci se concentrait principalement sur le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, avec une présence plus restreinte à Maurice, Madagascar et dans les DOM-TOM. Aujourd’hui, forts du succès rencontré en Afrique du Nord francophone, nous envisageons sérieusement d’élargir notre présence en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

Nos ambitions s’étendent à des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Congo et la République Démocratique du Congo (RDC), ainsi que Madagascar et Maurice, où nous anticipons également une croissance importante.



Cette région a démontré un fort potentiel de croissance, en particulier grâce au succès des produits EcoTank et à l’augmentation significative des ventes de projecteurs destinés au secteur éducatif, notamment au Maroc. Notre objectif est de reproduire ces performances dans d’autres régions de l’Afrique francophone. En somme, nous souhaitons capitaliser sur nos bases solides pour étendre cette dynamique à l’ensemble du marché de l’Afrique francophone.



Quelle croissance Epson prévoit-elle dans cette nouvelle région, notamment au Maroc où vous avez déjà de grandes ambitions ?



Notre croissance repose en grande partie sur nos solutions d’impression professionnelle. Prenons l’exemple de l’imprimante EcoTank, dont le succès est largement porté par l’usage domestique. Cependant, l’EcoTank ne se limite pas à un usage grand public : elle représente également une solution innovante pour les entreprises et le secteur de l’éducation.

Lors de visites dans des écoles en Afrique centrale, notamment au Cameroun, nous avons observé une problématique cruciale : un manuel scolaire est souvent partagé entre 14 enfants. Grâce à l’imprimante EcoTank, cette situation peut être transformée. Pendant les cours, le contenu est projeté sur le tableau, et à la fin de la journée, les enfants repartent avec leurs devoirs imprimés. Cela leur permet d’accéder quotidiennement à quelques pages essentielles, à un coût très réduit, sans nécessiter l’achat de manuels scolaires pour chaque élève. Avec une seule recharge, l’EcoTank peut produire des milliers d’impressions, offrant ainsi une solution économique et accessible aux écoles aux budgets restreints. Elle s’impose donc comme un outil clé pour soutenir l’éducation en Afrique.



Outre l’éducation, nos solutions d’impression s’adressent également à d’autres secteurs, tels que la santé et le secteur public, où l’efficacité et la réduction des coûts sont des priorités.

Par ailleurs, nous investissons fortement dans la numérisation, répondant ainsi à la volonté de nombreux pays de réduire leur dépendance à l’impression physique. Nos solutions facilitent cette transition vers le digital, tout en assurant une continuité des services.

Ces initiatives illustrent notre engagement à stimuler une croissance durable dans la région, en particulier au Maroc, et à répondre aux besoins spécifiques des secteurs clés.



Le respect de l'environnement est au cœur de la politique d'Epson. Comment l’entreprise peut-elle aider ses clients à réduire leur empreinte écologique dans la nouvelle région META CWA ?



Notre technologie ne se limite pas à améliorer la productivité ; elle joue également un rôle clé dans la réduction de l'impact environnemental.

Une de nos innovations majeures est la technologie Micro Piezo, Zero chaleur, qui diminue significativement la consommation d'énergie. Dans le domaine de l’impression, cette technologie permet non seulement de réduire les coûts énergétiques, mais aussi de limiter les besoins en maintenance grâce à l’utilisation de réservoirs d’encre haute capacité.

Par exemple, un jeu de bouteilles d’encre remplace environ 79 cartouches traditionnelles, offrant jusqu’à trois ans d’autonomie pour un utilisateur. Cela se traduit par des économies substantielles et une réduction notable de l’empreinte environnementale liée à la production, au transport et à l’élimination des cartouches.



Dans l’impression professionnelle, cette approche apporte des avantages similaires: elle supprime les émissions de gaz associées aux imprimantes laser, réduit la poussière et contribue à maintenir des environnements de travail plus sains. Nos produits Zero chaleur s’alignent parfaitement sur les objectifs environnementaux des gouvernements et des consommateurs. Par exemple, collaborer avec le gouvernement marocain pour remplacer la technologie laser par notre solution jet d’encre sans chaleur pourrait considérablement réduire le coût opérationnel et la consommation énergétique, tout en atteignant des objectifs de durabilité.



Quelle est la position de l'Afrique francophone dans cette région en termes de ventes et d'opportunités de croissance? Faut-il s’attendre à des progrès dans les années à venir ?



Absolument. En ce qui concerne la région META-CWA (Moyen-Orient, Turquie, Afrique, Asie centrale et occidentale), l’Afrique francophone occupe une position stratégique. Elle est l’une des zones les plus performantes et affiche des perspectives de croissance très prometteuses.



Au cours des cinq dernières années, nos ventes dans cette région ont quasiment doublé, et nous anticipons une progression similaire dans les années à venir. Cette croissance repose sur une stratégie bien définie, combinant une expansion géographique à une diversification sectorielle. Si nous avons déjà une forte présence dans les secteurs de l’éducation, de la projection et de l’impression grand public, nous visons désormais une croissance accrue dans des segments comme l’impression professionnelle et celle dédiée aux établissements scolaires



À Maurice, par exemple, nous avons établi un distributeur pour les montres Orient, une marque appartenant à Epson. Ce partenariat stratégique illustre parfaitement notre modèle de croissance durable dans la région.



Bien que notre présence sur ces marchés soit encore récente, avec seulement cinq années d’activité, les résultats obtenus témoignent de notre fort potentiel. Nous consolidons désormais ces acquis pour continuer sur cette dynamique.

Nous sommes convaincus que l'Afrique francophone continuera à jouer un rôle majeur, avec l’ambition de figurer parmi les deux ou trois premières régions les plus performantes du groupe META-CWA.



Vous êtes présent sur le marché marocain à travers plusieurs produits innovants. Etes-vous satisfait de leur évolution ? Pensez-vous avoir atteint vos objectifs de départ?



En réalité, nous avons dépassé nos objectifs initiaux. Ces derniers étaient multiples, notamment des objectifs commerciaux basés sur la croissance à travers nos solutions d’impression et de projection. Sur ces deux segments, nous avons non seulement atteint nos objectifs, mais nous les avons surpassés, en particulier avec le succès de notre gamme EcoTank et nos solutions de projection particulièrement dans les écoles.



Nous avons, en réalité, largement dépassé nos objectifs initiaux, qui étaient ambitieux et multiples. Ces objectifs portaient principalement sur la croissance dans nos segments d’impression et de projection.



Cependant, notre réussite ne se limite pas à ces aspects. Le domaine où nous avons également excellé est celui des ressources humaines au sein de notre organisation. Nos équipes ont été remarquables, et leur engagement s’est traduit par des performances bien au-delà de nos attentes. Cette dynamique nous a encouragés à investir davantage dans le capital humain, qui constitue un pilier fondamental de notre croissance.



Au début de nos opérations, nous comptions seulement trois collaborateurs. Aujourd’hui, nous avons multiplié cet effectif par dix, atteignant plus de 30 collaborateurs, et cette expansion se poursuit.



En Côte d’Ivoire, par exemple, nous avons démarré avec une seule personne, puis deux, et nous prévoyons d’étoffer davantage nos équipes pour accompagner notre développement en Afrique centrale. Même dans des zones spécifiques, nous avons adopté une approche personnalisée avec des équipes locales dédiées.



En somme, non seulement nous avons dépassé nos prévisions en termes de revenus, mais nous avons également enregistré une performance exceptionnelle au sein de l’organisation, portée par des personnes talentueuses et dévouées. Cela nous incite à continuer à grandir, à élargir notre empreinte régionale et à maintenir un niveau d’excellence constant dans tout ce que nous entreprenons.



Propos recueillis par Alain Bouithy