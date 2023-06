Neil Colquhoun : La durabilité, l'un des principaux avantages concurrentiels des solutions Epson

Vice-président d'Epson pour la région CISMETA, Neil Colquhoun a animé une rencontre en marge de la première édition du Salon GITEX Africa (du 31 mai au 2 juin), à Marrakech, au cours de laquelle il a partagé la vision stratégique de la multinationale, ses futurs plans ainsi que les résultats d'une récente étude menée sur les startups de la région. L’occasion pour nous de revenir sur la participation de l’entreprise à cet événement.



Libé : Epson a pris part à la première édition de GITEX Africa qui s’est tenue du 31 mai au 2 juin à Marrakech. Quelles étaient vos attentes ?



Neil Colquhoun : Tout d'abord, c'était un plaisir pour nous de prendre part à la première édition de GITEX Africa. Nous sommes des investisseurs passionnés par l'Afrique et nous voulions donc montrer notre intérêt pour cette région. Nous voulions présenter notre technologie dans un contexte d'utilisation finale. En vous promenant dans l'exposition, vous avez dû voir une gamme de solutions et pas seulement des produits et vous avez dû découvrir nos nouvelles solutions axées sur la durabilité et la productivité dans différents environnements d'utilisation finale.



Vous n'étiez pas la seule multinationale présente à ce Salon. En quoi vous distingueriez-vous de vos concurrents ?



La durabilité serait le premier mot à utiliser. C'est l'un de nos principaux avantages concurrentiels. Par exemple, si nous prenons notre technologie d'impression commerciale, nous utilisons notre technologie micro piézo dans toutes nos impressions, qui est une technologie sans chaleur. Ainsi, lorsqu'une personne doit imprimer dans un environnement professionnel, par exemple dans un bureau ou une salle de réunion, la première page qui sort est jusqu'à 50% plus rapide qu'avec une imprimante laser, car la tête d'impression ne dégage pas de chaleur et l'imprimante n'a pas besoin d'être chauffée. Ce n'est pas uniquement bénéfique pour le client, mais c'est aussi bon pour l'environnement, car cela permet d'économiser plus de 83% d'énergie, c'est plus efficace et cela consomme moins d'énergie que les imprimantes laser, par exemple.



D'autres technologies pourraient inclure notre technologie de projection qui permet d'obtenir de très grandes images dans les salles de classe et les universités à un coût très faible. C'est un avantage pour les environnements scolaires, par exemple.



En ce qui concerne l'industrie de l'habillement, environ 4% de l'eau totale utilisée dans le monde provient de l'industrie de l'habillement, ce qui est très important, et environ 10% de la pollution provient de l'industrie de l'habillement. Grâce à la technologie Dry Fiber d'Epson, nous pouvons économiser jusqu'à 90% de l'eau utilisée, ce qui représente un avantage considérable. De plus, le coût de l'électricité peut être réduit de 30%. Nous parlons donc encore une fois de durabilité et d'électricité. Epson s'est engagée à consacrer plus de 700 millions d'euros aux technologies durables. Je pense que la production de produits est très importante pour nous, mais elle doit être réalisée de manière durable, et les produits que nous fabriquons pour nos clients doivent également les aider à être durables. Ils utilisent notre technologie de manière durable, tout en économisant des coûts et de l'énergie.



L’innovation et le développement durable sont au cœur de la stratégie d’Epson. Que projette de faire Epson dans ce domaine dans les prochaines années ?



J'ai déjà parlé un peu de certains investissements que nous faisons dans le domaine du développement durable. Tout d'abord, parlons d'Epson elle-même. Nous avons récemment renouvelé notre vision d'entreprise et nous nous sommes engagés à utiliser de l'énergie provenant de sources renouvelables. D'ici la fin de l'année, nous nous engageons à ce que tous nos bureaux et nos usines n'utilisent plus de combustibles carbonés. D'ici 2050, nous nous engageons à être neutres en carbone, voire à avoir un impact négatif, et nous irons donc encore plus loin.



Nous avons participé à la COP26 en Ecosse, à la COP27 en Egypte et nous participerons à la COP 28 à Dubaï à la fin de cette année, toutes ces réunions étant consacrées à la durabilité. Je peux également parler des objectifs de développement durable. Nous avons signé les 17 objectifs des Nations unies. Ensuite, il s'agit de la production de produits. Pour nos propres produits que nous fabriquons, nous nous concentrons également sur des technologies à faible consommation, de sorte que notre technologie d'impression et de projection est conçue pour minimiser la consommation d'énergie. C'est un point sur lequel nous nous engageons dans le cadre de notre objectif d'entreprise, qui consiste à produire des produits pour nos clients qui ne consomment pas une quantité énorme d'énergie.



Vos solutions ont contribué à améliorer des secteurs tels que ceux de la santé et de l‘éducation. Qu’est-ce que la petite entreprise d’aujourd’hui peut attendre d’Epson ?



J'ai donné quelques exemples de notre technologie plus tôt. Prenons, par exemple, notre technologie de point de vente mobile (mPOS). Nous sommes très passionnés par les startups, et nous savons qu'en Afrique du Nord et au Maroc en particulier, il y a beaucoup de startups, plus de 60.000 déjà cette année - des entreprises créées au Maroc. Avec notre mPOS, si vous êtes une petite entreprise, peut-être que vous vendez des œuvres d'art ou que vous avez un petit café éphémère, vous ne voulez pas avoir un point de vente statique, vous voulez être en mesure d'approcher un client et de l'encaisser, avec Apple Pay par exemple. Nous travaillons sur ce type de technologie.



Les startups nous disent qu'elles veulent gagner du temps et économiser des coûts, c'est pourquoi lorsque j'ai parlé plus tôt de la première page imprimée avec notre technologie d'impression par exemple, c'est vraiment, vraiment important. Nous avons effectué de nombreuses recherches sur ces startups qui nous disent que l'impression est en fait la deuxième technologie qu'elles recherchent. Nous savons donc qu'elles veulent imprimer et nous savons qu'elles veulent imprimer de manière durable et productive. Voilà quelques exemples de la manière dont nous comprenons les besoins des clients et dont nous leur offrons quelque chose de durable.



Propos recueillis par Alain Bouithy