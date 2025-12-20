Rabat, le cœur battant du football africain

A l’approche de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 21 décembre courant au 18 janvier 2026, la ville de Rabat, se présente comme le cœur battant du football africain qui se donne rendez-vous au Royaume pour une édition inédite de cette compétition continentale.



Rabat, l’une des six villes qui accueilleront la CAN, présente à ses visiteurs un visage moderne empreint d’authenticité et de civilisation ancestrale du Maroc.



Avec ses quatre stades flambants neufs de standards internationaux, ses infrastructures d’hébergement variées, ses quartiers historiques et sa riche histoire, Rabat Ville Lumière promet aux supporters une expérience footballistique inoubliable.



La capitale du Royaume s’est lancée depuis plusieurs années dans des chantiers structurants qui ont rendu à cette ville son lustre d’antan, une cadence accentuée par l’organisation de la CAN.



Avec ses quatre stades qui suscitent l’admiration de tous de par la vitesse de leur mise en œuvre que par leur architecture, à savoir; le Stade Prince Moulay Abdellah, le Stade Olympique, le Stade Al Madina et le Stade Moulay El Hassan, la capitale marocaine déploie une infrastructure sportive sans équivalent et se présente désormais comme le centre névralgique de la CAN qui va accueillir pas moins de 17 matchs, dont le match d’ouverture et la finale et avec une capacité d’accueil combinée des quatre stades d’environ 130.000 personnes.



A côté de ces infrastructures sportives ultramodernes, la ville de Rabat offre des atouts qui feront vibrer ses visiteurs grâce à ses infrastructures de logement, ses monuments, sa cuisine et son caractère authentique.



La réussite de la CAN repose également sur une logistique maîtrisée, notamment en matière d’hébergement. La capitale mobilise une large gamme d’établissements hôteliers pour accueillir équipes, officiels, journalistes et visiteurs. Les capacités d’accueil ont été renforcées grâce à l’ouverture de nouvelles unités et à la mobilisation des résidences touristiques.



L’aéroport Rabat-Salé, profondément modernisé au cours des dernières années, jouera un rôle clé dans l’accueil des arrivées internationales. Ses halls agrandis, ses installations améliorées et ses services dédiés aux délégations lui permettent de gérer l’afflux prévu durant la compétition. Des files spéciales, un renforcement du personnel, une amélioration de la signalétique et des rotations supplémentaires ont été programmés pour fluidifier les opérations.



Pour renforcer davantage les déplacements fluides des supporters lors de la CAN-2025, la ville de Rabat s'est également dotée d'une nouvelle gare à Hay Ryad, située en face du Stade Prince Moulay Abdellah, dont les travaux ont été lancés en février 2024 et achevés en un temps record.



Les infrastructures routières et de transport urbain ont également fait l’objet d’améliorations ciblées. Plusieurs axes menant au Stade Prince Moulay Abdellah ont été réhabilités, tandis que le réseau de bus et le tramway ont été réorganisés pour renforcer leurs fréquences les jours de match. Des navettes spéciales relieront les zones hôtelières aux stades, garantissant une mobilité fluide pour les supporters et les équipes.



Enfin, Rabat s’est parée des couleurs de la CAN. Les grandes artères, les places emblématiques et le tramway affichent déjà la charte visuelle de la compétition. Fan-zones, animations urbaines et espaces de rencontre ont été installés afin de transformer la ville en capitale de la fête africaine.



Grâce à cette mobilisation multisectorielle, Rabat s’apprête à offrir une CAN 2025 exemplaire, confirmant son statut de capitale sportive et culturelle du Maroc, tout en préfigurant les ambitions du Royaume à l’horizon de la Coupe du monde 2030.