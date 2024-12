Nasser Bourita s'entretient avec le secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu jeudi à Rabat des entretiens avec le secrétaire général du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), Jassim Mohammed Al Budaiwi, en visite officielle dans le Royaume.



Les discussions ont été axées sur le partenariat stratégique entre le Maroc et le CCG depuis 2011, ainsi que ses spécificités et ses dimensions politique, économique et culturelle, dont les fondements ont été établis conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, et ses frères les dirigeants des États du CCG, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Le Sommet Maroc-Pays du Golfe tenu à Riyad le 20 avril 2016, avec la participation de SM le Roi Mohammed VI et ses frères les chefs d'Etat des pays du Conseil de Coopération des États du Golfe, fut une étape marquante dans le processus de partenariat stratégique liant les deux parties, en ce sens qu'elle a donné une forte impulsion à la dynamique bilatérale en termes de solidarité et de complémentarité et ouvert de larges perspectives pour une coopération fructueuse, ajoute le communiqué.



La déclaration commune issue de ce Sommet a reflété la convergence des positions et des visions des deux parties à l'égard des différentes questions de portée régionale et internationale d'intérêt commun, tout comme elle a révélé au grand jour leur détermination à consolider les fondements de la stabilité et du développement durable dans la région arabe de sorte à renforcer la préservation de la souveraineté des Etats, de leur intégrité territoriale et de leur constantes nationales, précise la même source.



C'est dans cet esprit que les deux parties œuvreront à développer, à hisser davantage et à enrichir ce partenariat stratégique, tout en impliquant les secteurs privé marocain et du Golfe en tant que mécanisme clé au service du développement global à la faveur d'une coopération élargie dans les divers domaines prometteurs au Maroc et dans les États du CCG.



Au cours de cette entrevue, M. Bourita a rappelé que Sa Majesté le Roi a salué le soutien constant au Royaume par les Etats frères du Golfe concernant ses causes nationales, et à leur tête la question de son intégrité territoriale, plus particulièrement l'appui de principe apporté par le Conseil suprême du CCG à la marocanité du Sahara ainsi qu'à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale du Maroc.



Il a souligné, à cette occasion, que le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, réitère sa pleine solidarité avec les pays membres du Conseil pour la préservation de leur souveraineté et leur intégrité territoriale et pour la prise de toutes les mesures appropriées en faveur de la défense de leur sécurité et de leur stabilité.



Les deux parties ont aussi examiné une série de questions à caractère régional et international, tout en réaffirmant leur soutien ferme et constant des droits légitimes du peuple palestinien pour l'établissement de son État indépendant avec pour capitale Al Qods-Est, sur les frontières de juin 1967.