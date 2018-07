Mourinho prévoit un “avenir brillant” pour Pogba en sélection

José Mourinho, entraîneur de Manchester United et de Paul Pogba, est persuadé que son milieu de terrain a "un brillant avenir" en équipe de France après son titre de champion du monde, tout en espérant que le Français "comprenne pourquoi il a été si bon" en Russie, a-t-il dit mercredi.

"Etre champion du monde à sa première participation ne peut être que fantastique (Pogba a en fait disputé le Mondial-2014 au Brésil, où il a reçu le titre de meilleur espoir du tournoi, NDLR). C'est une équipe jeune, en dehors de (Hugo) Lloris. Alors, Paul a un brillant avenir avec l'équipe de France", a affirmé Mourinho à Los Angeles où les Red Devils effectuent leur tournée d'avant-saison.

"J'espère qu'il comprend pourquoi il a été si bon (en Russie). C'est un fait qu'il a apporté sa contribution à l'équipe victorieuse. C'est important qu'il réalise pourquoi il a été si bon dans la seconde partie de la compétition. En finale, il était tout simplement brillant", a encore dit le technicien portugais.

"Remporter la Coupe du monde ne peut être qu'une chose positive. C'est très difficile de dire que gagner une Coupe du monde n'est pas une bonne chose pour la carrière d'un joueur. C'est incroyable et fantastique", a conclu José Mourinho.

Pogba, âgé de 25 ans, avait été l'objet de critiques lors de la saison écoulée où il avait manqué de régularité et d'efficacité et avait été, parfois, relégué sur le banc des remplaçants.

Paul Pogba a marqué le 3e but de la France lors de sa victoire 4-2 en finale du Mondial-2018 devant la Croatie, dimanche, à Moscou.