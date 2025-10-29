Augmenter la taille du texte
Vendredi 31 Octobre 2025

Mondial féminin U17 : Elimination de l’EN
L’équipe nationale féminine des moins de 17 ans s’est inclinée, mardi à Rabat, face à son homologue nord-coréenne, sur le score sans appel de 6 buts à 1, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine U17, qui se tient au Maroc jusqu’au 8 novembre.

L’unique but des Lioncelles de l'Atlas, qui quittent ainsi la compétition, a été inscrit en fin de rencontre par MaissaneFerkous à la 89e minute face à une équipe adverse, tenante du titre et triple championne du monde dans cette catégorie.

L’équipe nationale s’était qualifiée pour les huitièmes après avoir terminé troisième du groupe A : elle s’est inclinée face au Brésil (0-3), puis face à l’Italie (1-3), avant de s’imposer face au Costa Rica (3-1).

La Corée du Nord, qui fait figure de grande favorite, avait terminé en tête du groupe B avec neuf points, grâce à trois victoires consécutives contre le Mexique, les Pays-Bas et le Cameroun.
 

Libé

Lu 96 fois

Tags : Elimination de l’EN, Mondial féminin U17

