Mondial féminin U17 : Elimination de l’EN

Les internationaux marocains brillent sur les pelouses européennes
Marca souligne l’ascension fulgurante de l’international marocain Hamza Igamane
Lancement à Tarfaya de la 12ème étape de la course symbolique de relais de la Marche Verte
Match amical : Victoire de la sélection féminine
Semi-marathon Marseille-Cassis : Talhaoui termine 2ème
L’unique but des Lioncelles de l'Atlas, qui quittent ainsi la compétition, a été inscrit en fin de rencontre par MaissaneFerkous à la 89e minute face à une équipe adverse, tenante du titre et triple championne du monde dans cette catégorie.
L’équipe nationale s’était qualifiée pour les huitièmes après avoir terminé troisième du groupe A : elle s’est inclinée face au Brésil (0-3), puis face à l’Italie (1-3), avant de s’imposer face au Costa Rica (3-1).
La Corée du Nord, qui fait figure de grande favorite, avait terminé en tête du groupe B avec neuf points, grâce à trois victoires consécutives contre le Mexique, les Pays-Bas et le Cameroun.