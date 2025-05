Momodu Koroma : La région Dakhla-Oued Eddahab incarne une vision stratégique au service de l’Afrique de l’Ouest

La région de Dakhla-Oued Eddahab incarne une vision stratégique porteuse d’opportunités pour toute l’Afrique de l’Ouest, a affirmé, mercredi à Dakhla, l’ambassadeur de la République de Sierra Leone au Maroc, Momodu Koroma.



"Notre visite à Dakhla a pour objectif de prendre connaissance de la dynamique de développement que connaît cette région sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a souligné le diplomate sierra-léonais, accompagné de la consule générale de son pays à Dakhla, Zainab Candy.



Dans une déclaration à la presse, M. Koroma a réitéré la position constante de son pays en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de l'intégrité territoriale du Royaume, exprimant son engagement à consolider davantage les relations bilatérales dans les domaines d'intérêts communs.



Le diplomate sierra-léonais a également mis en avant l’importance de la vision de SM le Roi Mohammed VI concernant Dakhla, qui incarne un modèle de développement régional intégré, dont les retombées dépassent le cadre national.



Il a souligné que "les projets structurants réalisés ou en cours de réalisation dans cette région sont porteurs d'un potentiel évident pour toute la façade atlantique africaine", mettant en exergue l’impact économique et géopolitique de la région au service de la coopération interafricaine.



Pour sa part, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, a souligné que cette visite s'inscrit dans la dynamique d'ouverture internationale que connaît la région, ajoutant que les échanges ont porté sur les moyens de renforcer les liens de coopération entre la Sierra Leone et la région de Dakhla-Oued Eddahab, notamment à travers une mission économique prévue prochainement à Freetown.



Le secteur de la pêche maritime, a-t-il poursuivi, constitue un axe stratégique dans lequel la région est pionnière et qui suscite l’intérêt croissant de nombreux investisseurs africains.



Au programme de ce déplacement figurent des visites de terrain à plusieurs projets structurants, dont le chantier du port de Dakhla Atlantique, l'unité industrielle de transformation de produits de la mer, et les principaux établissements d’enseignement supérieur.



L’ambassadeur devait avoir également des échanges avec des étudiants et des membres de la communauté sierra-léonaise installés à Dakhla.



Organisée par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en coordination avec le consulat général de la Sierra Leone à Dakhla, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la consolidation de la coopération Sud-Sud.