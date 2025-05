Mohammedia: Plus de 200 bénéficiaires de rencontres de sensibilisation à la santé maternelle et infantile

Plus de 200 femmes ont bénéficié d'une série de rencontres de communication à Mohammedia dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la santé maternelle et infantile.



Organisée par le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et l'Association Alhoussna pour les malades démunis, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals (7 avril - 8 mai), placée sous le slogan "Un suivi de grossesse précoce et régulier…Pour préserver la santé de la mère et du bébé".



Outre une escale mardi au centre de santé Al Marwa, situé dans la commune rurale Ech-Chellalate, relevant de la préfecture de Mohammedia, ces rencontres se tiennent également au Centre de Santé Riyad et le Centre Chabab à Mohammedia, le Centre de Santé Al Fath à Sidi Moussa Al Majdoub.



A cette occasion, la cheffe de service par intérim du programme Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes, Khadija Zoubir, a souligné que les 1000 premiers jours représentent une période décisive pour établir une base solide de santé et de développement global, précisant que cette campagne qui a bénéficié à plus de 200 femmes, principalement des femmes enceintes, allaitantes et jeunes mères en âge de procréer, vise à sensibiliser les femmes aux bonnes pratiques de suivi médical, à la nutrition adaptée des nourrissons et enfants, à l’importance de l’hygiène, ainsi qu’à la prévention des complications maternelles et néonatales.



Cette série de journées de sensibilisation, a-t-elle précisé, sera couronnée par l’organisation d’une grande caravane médicale pluridisciplinaire, prévue le 24 mai au centre de santé Al Marwa, au profit de plus de 250 femmes en âge de procréer.



Cette opération offrira des consultations spécialisées, des dépistages, des examens médicaux et des conseils personnalisés, en coordination avec les acteurs de la société civile, a-t-elle fait savoir. De son côté, Asmaa Rahmouni, secrétaire générale de l’Association Alhoussna, a mis en avant la dimension communautaire de cette initiative, soulignant le rôle crucial de l’intervention précoce dans la réduction des retards de développement, tout en saluant la participation active des bénéficiaires et des professionnels de santé.



"En plus de promouvoir l’allaitement maternel, la nutrition adaptée et le suivi médical prénatal et postnatal, cette campagne ambitionne de renforcer l’accès des femmes enceintes et jeunes mères aux services de santé de proximité, tout en ancrant durablement une culture de prévention dans les territoires", a-t-elle dit.