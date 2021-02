Mohammed Soufiane El Younoussi, président de l’équipe Rabat lions

Libé : A quel point le foot US a évolué dans le pays ?

En 2013, on comptait une soixantaine de pratiquants. Aujourd’hui, on est sur le point de créer une compétition au niveau national entre dix équipes situées à Casablanca, Marrakech et Agadir. Nous avons également œuvré à la création de l’Union nationale marocaine de football américain. En l’absence d’une fédération, l’idée était de rallier l’ensemble des clubs marocains. On pose ainsi la première pierre d’une future fédération, d’autant qu’il y a du potentiel. Le Maroc a été sacré champion d’Afrique de football américain lors de la saison 2014-2015 en Egypte. Aujourd’hui, la pratique se démocratise aussi en Afrique où il y a de nouvelles nations qui ont émergé comme la Tunisie, le Nigeria et la Côte d’Ivoire.



Les performances en Coupe d’Afrique ont permis au Maroc d’avoir un ticket pour la Coupe du monde. Mais il a déclaré forfait…

Nous étions la première nation arabe et africaine à être qualifiée à la Coupe du monde, mais, malheureusement, par manque de ressources financières, des membres de l’équipe n’ont pas pu faire le déplacement. Car encore à ce jour, les déplacements et les préparations des rencontres sont financés par nos propres fonds.



Les équipements sont onéreux, avez-vous reçu un soutien financier ?

L'Association marocaine de football américain nous a beaucoup aidés avec une donation de matériels. 120 équipements que nous avons partagés avec l’équipe des “Casa Stars”. En tant que précurseur, on se devait de partager ne serait-ce que pour permettre à d’autres équipes de nous concurrencer et créer un esprit de compétition. Certes, on n’a pas pu satisfaire l’ensemble des demandes, mais cela a, au moins, permis à d’autres personnes de s’initier à la version tacle du foot US qui se pratique avec équipements.



Comment adaptez-vous un terrain de football aux règles du Foot US ?

C’est le principal frein de la pratique dans le pays. Les dimensions d’un terrain de football sont de 100 yards sur la longueur, équivalant à 90 mètres plus une extension de 10 mètres et 60 de large. Ces dimensions sont introuvables au Maroc. De plus, nous n’avons même pas la possibilité de s’approprier un terrain de foot pour l’aménager. Et nous avons encore moins de facilités pour louer des terrains de proximité.



Pour quelles raisons ?

On rencontre des difficultés de compréhension. Quand le gérant d’un terrain entrevoit les casques, les épaulières et tout notre attirail, il craint que l'on saccage la pelouse. Alors qu’en réalité, le soccer impacte plus le terrain que le football américain. Dans le foot US, les crampons en fer sont interdits. Après de longues et âpres discussions, à partir de 2017, on a réussi à louer quelques terrains. Entre-temps, on s’entraînait sur la plage. avec des bouteilles en plastique en guise de plots. Mais d’un autre côté, ça s'est finalement avéré avantageux en termes d’exposition. Même si la plupart des passants croyaient que c’était du rugby.



Pourquoi le SuperBowl est si clivant et a grandement participé à la popularité de la NFL ?

Le Super Bowl est à la fois athlétique et spectaculaire avec une forte empreinte artistique, à traversle show de la mi-temps qui met en scène les cultures hip-hop et rap US. C’est un sport fascinant. Par ailleurs, le Foot US est un sport où le collectif prime. Si un joueur faillit à sa mission, c’est l’ensemble de la stratégie d’équipe qui tombe à l’eau. C’est pour ça qu’il faut créer un lien fort entre les coéquipiers sur et en dehors du terrain pour maintenir la fluidité, la synchronisation, l’harmonie et la solidarité au sein de l’équipe.



Contrairement à d’autres sports, le staff d’une équipe de Foot US est très fourni

Il y a d’abord notre coach principal, Dustin Brazel. Un Américain avec une expérience de 10 ans. Puis pour chaque position, il y a un coach spécifique que ce soit pour les quarter back, les running-back, les receveurs ou la ligne offensive. Nous avons un staff composé de neuf personnes en comptant les assistants.



Est-ce que le morphotype d’un Marocain se prête au Foot US ?

Il y a de la place pour tout le monde dans le Foot US. Il y a des joueurs d'1,50m, 60 kg et d’autres qui pèsent plus du double. Chacun a sa place. Il y a plusieurs positions, plusieurs critères pour chaque position. Même au niveau de l’attitude, c’est pareil. Par exemple, un joueur de la défense est excité, plein d’adrénaline, un joueur de l’attaque est plutôt stratège et calme. Les joueurs de la ligne développent un sens de protection aigu, parce que leur rôle est de protéger le quarter back



Que faut-il à un joueur marocain pour intégrer la prestigieuse NFL ?

Il faudra beaucoup de travail, mais aussi une université qui l’accepte. C’est la raison pour laquelle nous suivons avec un grand intérêt les résultats scolaires de nos juniors. On a un lien constant avec des recruteurs universitaires via le net et on leur propose des profils. Si certains les intéressent, ils viennent les observer.