Mohamed Benabdelkader : Chikaya.ma constitue un changement qualitatif dans la relation administration-citoyen

Abdelkrim Benatiq insiste sur l’importance de sceller des partenariats permettant l’accès des enfants MRE au système éducatif

Mohamed Aberkane : Renforcer le contrôle au niveau de Sebta et Mellilia



Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a mis lundi l’accent sur l’importance de sceller des partenariats pour permettre l’accès des enfants des MRE aux écoles marocaines et fait savoir que son département reste ouvert sur toutes les actions et initiatives visant le même objectif.

Dans sa réponse à une question sur cette problématique, particulièrement en cas de retour, il a tenu à rappeler que le Maroc avait en 2013 consenti d’énormes efforts pour faciliter leur intégration dans le système éducatif et à s’inscrire dans les différents établissements scolaires relevant de l’ensemble des Académies du Royaume et les Centres de formation professionnelle.

Pour ce qui est des étudiants de l’enseignement supérieur, et enfants des MRE, contraints de retourner au pays, en cas de force majeure, Abdelkrim Benatiq a souligné qu’ils ont le droit de s’inscrire dans n’importe quelle université, de bénéficier d’une bourse et de résidence dans la cité universitaire. Dans ce cadre, il a indiqué que son département a préparé un projet de décret relatif à l’ensemble des droits des enfants de la communauté marocaine établie à l’étranger.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, en réponse à une question sur le portail national unifié «Chikaya.ma», consacré au traitement des réclamations, il a fait savoir que ce portail s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision de la réforme de l'administration visant à renforcer la confiance des citoyens et des entreprises en l'administration et va de pair avec les réformes constitutionnelles qui tendent à mettre en place les bases d'une bonne relation entre l'administration et le citoyen sur les bases du renforcement de la transparence et du développement de la qualité des services publics.

Mohamed Benabdelkader a également indiqué que le gouvernement a fait de ce chantier un des piliers de son programme de réforme de l'administration conformément aux Hautes orientations Royales concernant l'obligation de traiter et de gérer les plaintes des citoyens ainsi que de rétablir leur confiance en l'administration.

Et de poursuivre que «Chikaya.ma» constitue un changement qualitatif dans la relation administration- citoyen et permettra également de faire connaître et évaluer la performance de l'administration et d'encourager la participation de la société, en tant qu'élément essentiel à même de garantir l'implication positive des citoyens dans la gestion de la chose publique.

Par ailleurs, pour assurer la protection du produit marocain de toute concurrence féroce résultant de l’importation massive de certains produits, Mohamed Abberkane a appelé le gouvernement à renforcer davantage le contrôle au niveau de Sebta et Mellilia et ce pour empêcher l’entrée sur le marché national de produits périmés et dangereux pour la santé des citoyens.