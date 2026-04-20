Financement participatif destiné à l'habitat : L'encours progresse à 30,6 MMDH à fin mars 2026

Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière (y compris les marges constatées d’avance), a poursuivi sa progression pour s’établir à 30,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars dernier, contre 25,8 MMDH une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Ce financement a enregistré une hausse de 18,5% en glissement annuel, précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".



Par ailleurs, la même source fait savoir que les crédits accordés aux ménages se sont établis à 397,5 MMDH, en augmentation annuelle de 3,4% par rapport à la même période un an plus tôt, et de 0,3% par rapport à décembre 2025.

Cette évolution recouvre une progression de 2,9% des prêts à l'habitat et de 3,9% des crédits à la consommation.

