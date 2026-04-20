Financement participatif destiné à l'habitat : L'encours progresse à 30,6 MMDH à fin mars 2026

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Ce financement a enregistré une hausse de 18,5% en glissement annuel, précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".
Par ailleurs, la même source fait savoir que les crédits accordés aux ménages se sont établis à 397,5 MMDH, en augmentation annuelle de 3,4% par rapport à la même période un an plus tôt, et de 0,3% par rapport à décembre 2025.
Cette évolution recouvre une progression de 2,9% des prêts à l'habitat et de 3,9% des crédits à la consommation.