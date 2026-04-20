Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

PortNet réunit les acteurs du commerce extérieur à Casablanca pour la 10e édition des Rencontres du digital

Mardi 12 Mai 2026

PortNet réunit les acteurs du commerce extérieur à Casablanca pour la 10e édition des Rencontres du digital
Autres articles
La 10ème édition des Rencontres du digital se tiendra mercredi à Casablanca, à l'initiative de PortNet S.A., guichet unique national des procédures du commerce extérieur, en marge du Logismed, le Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée.

Placée sous le thème "Connecter les territoires au commerce mondial : le guichet unique comme catalyseur de l'écosystème du commerce extérieur intelligent", cette édition réunira des experts nationaux et internationaux, des responsables institutionnels ainsi que des professionnels du commerce extérieur et de la logistique, indique un communiqué de PortNet.

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation digitale et la recomposition des chaînes de valeur mondiales, les dispositifs du guichet unique constituent aujourd'hui des leviers essentiels de simplification, de performance et de compétitivité. Ils favorisent l'interopérabilité des systèmes, la fluidité des procédures et une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés, rapporte la MAP.

Cette 10ème édition des Rencontres du digital by PortNet mettra en lumière le rôle structurant des écosystèmes numériques dans le développement du commerce extérieur et le renforcement de la connectivité des territoires. Les échanges porteront notamment sur la gouvernance des données, l'intégration des systèmes d'information, l'interconnexion des plateformes et les modèles de coopération nécessaires à la construction d'un commerce extérieur plus intelligent, plus agile et plus résilient.

A travers cet événement, PortNet S.A. réaffirme son engagement en faveur d'un commerce extérieur digitalisé, intégré et durable, au service de la compétitivité du Royaume et de son positionnement en tant que hub logistique et commercial régional.

Libé

Lu 281 fois

Tags : 10e édition, acteurs du commerce extérieur, Casablanca, PortNet, Rencontres du digital

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe