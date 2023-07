Mise en vente d’une cache d'or historique

Plus de 700 pièces d'or datant de la guerre de Sécession américaine et retrouvées enterrées dans un champ de maïs du Kentucky, au sud-est des Etats-Unis, ont été mises en vente et pourraient être cédées pour plusieurs millions de dollars.



Le précieux trésor a été déterré dans une ferme du Kentucky plus tôt dans l'année, selon l'organisme qui a évalué les pièces et l'entreprise qui les a mises en vente.



La localisation exacte du trésor et l'identité de l'homme l'ayant découvert n'ont pas été révélées pour le moment.



Dans une vidéo postée sur le site de vente des pièces, on peut toutefois voir un homme se filmer en train de creuser la terre, dans laquelle apparaissent des pièces.



"C'est le truc le plus fou jamais vu", s'exclame-t-il.



Selon le site de mise en vente GovMint.com, les pièces datent d'entre 1840 et 1863 et le butin comporte des pièces d'or de 1$ dites "indiennes", ainsi que des pièces d'or américaines de 10 et 20 dollars.



Parmi celles-ci, 18 pièces d'or américaines de 20 dollars, extrêmement rares, et frappées en 1863 à Philadelphie ont même été retrouvées. Selon des collectionneurs, ces dernières pourraient se vendre pour des sommes atteignant six chiffres.



"On ne saurait trop insister sur l'importance de cette découverte", a réagi Jeff Garrett, marchand de pièces rares, dans un communiqué, disant que ce trésor représentait une "capsule temporelle".



Au cours de la guerre de Sécession (1861-1865) qui a opposé les Etats esclavagistes du Sud aux Etats abolitionnistes du Nord, le Kentucky avait adopté une posture neutre, mais avait été tout de même impliqué dans ce conflit meurtrier.



"La cache d'or du Kentucky est peut être une des conséquences de ce conflit, avec des pièces perdues pendant plus de 150 ans", a déclaré l'organisme NGC, qui a assermenté les pièces.