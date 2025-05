Mise en avant à Saint-Domingue de l’engagement du Maroc en faveur du co-développement de l’Afrique

L’engagement du Maroc en faveur du co-développement du continent africain a été mis en avant à Saint-Domingue, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique en République dominicaine.



Lors de cet événement, l’ambassadeur du Maroc dans ce pays des Caraïbes, Hichame Dahane, a souligné le caractère stratégique et complémentaire des trois initiatives lancées conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI: le gazoduc Afrique-Atlantique, l’Initiative Royale pour faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique, et le Processus des Etats africains atlantiques.



Ces trois initiatives s’inscrivent dans la continuité de l’engagement multiforme, solidaire et actif du Maroc envers l’Afrique, a dit M. Dahane cité dans un communiqué de l’ambassade du Royaume qui a célébré, lundi, pour la 4ème année consécutive, la Journée de l’Afrique, en partenariat avec l’Université autonome de Saint-Domingue et l’Association dominicaine d’amitié avec le Maroc.



L’événement a réuni de nombreuses personnalités dominicaines, dont le ministre de l’Enseignement supérieur, Franklin García Fermín, ainsi que des ambassadeurs, des députés, des représentants du monde académique et médiatique, outre des membres de la communauté marocaine résidant en République Dominicaine.



L’ambassadeur a évoqué, à cette occasion, la coïncidence de cette journée avec la célébration de la Journée internationale du football, en soulignant la solidarité sportive effective du Maroc avec les pays africains, à travers notamment la mise à disposition de ses infrastructures sportives et le partage de son savoir-faire technique en matière de formation.



A cet égard, il a rappelé l’organisation par le Maroc de la CAN 2025, de la Coupe du monde de football 2030, ainsi que des cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA, de 2025 à 2029.



Evoquant la célébration, ce 29 mai, de la Journée internationale des Casques bleus, le diplomate a souligné l’engagement historique, constant et effectif du Maroc en faveur de la paix et de la stabilité de l’Afrique, tenant compte du paradigme paix–sécurité–développement.



Il a rappelé que cet engagement s’est traduit par la participation du Maroc aux opérations de maintien de la paix de l’ONU depuis 1960, ainsi que par ses efforts de médiation dans le règlement pacifique des conflits en Afrique.