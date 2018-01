Mis au point d’un nouveau type de batteries à recharge rapide

Un groupe de chercheurs chinois de l'Université du Zhejiang a développé un nouveau type de batteries à base d'aluminium-graphène qui peuvent être rechargées en quelques secondes.

L'équipe, dirigée par Gao Chao, expert du Département de la science des polymères et de l'ingénierie de l'Université du Zhejiang, a conçu un type de batteries qui utilise des pellicules de graphène comme anode et l'aluminium métallique en tant que cathode. La batterie peut fonctionner parfaitement après 250.000 recharges et peut être pleinement rechargée en quelques secondes.

En mode recharge rapide, ce type de batteries peut être rechargé en seulement 1,1 seconde, selon M. Gao. Cette découverte a été publiée en détails récemment dans Science Advances.

La batterie assemblée peut aussi bien fonctionner à des températures allant de -40 degrés à 120 degrés. Elle peut être pliée et n'explose pas en présence de feu. Cependant, cette batterie en ions aluminium n'est pas comparable avec les batteries au lithium largement utilisées en termes de densité énergétique, ou de quantité d'électricité stockée dans une telle batterie, a reconnu M. Gao. "Cela revient encore cher de fabriquer ce type de batteries. La production commerciale de ce genre de batteries n'est pas possible, à moins que nous trouvions un électrolyte moins coûteux", a ajouté M. Gao.