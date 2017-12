Melania Trump veut abattre un symbole de la Maison Blanche

En 1828, le président Andrew Jackson faisait planter un magnolia devant la Maison Blanche en l’honneur de sa femme, morte quelques jours plus tôt. Presque 200 ans plus tard, Melania Trump veut le faire abattre, au grand dam des Américains.

Si les Américains ne sont pas tous d’accord avec les décisions que prend leur président, la First Lady n’est elle non plus pas épargnée. D’après des informations relayées par la chaîne d’informations CNN, le grand magnolia trônant fièrement devant la Maison Blanche ne sera plus d’ici la fin de la semaine. Melania Trump a décidé de faire abattre l’arbre de près de 200 ans par précaution, après examen de spécialistes sur sa fragilité. Une décision sage qui s’apprête toutefois à mettre un symbole à terre.

C’est en 1828 qu’Andrew Jackson, septième président des Etats-Unis, avait pris la décision de planter cet arbre dans les jardins de la Maison Blanche, en hommage à sa femme Rachel Jackson, décédée juste avant son investiture. Le magnolia, qui fait partie du patrimoine de la résidence présidentielle, figurait même sur les billets de 20 dollars autrefois. Melania Trump aurait, selon l’une de ses porte-parole à la chaîne Fox News, choisi de faire abattre l’arbre parce qu’elle «s’inquiétait pour la sécurité des visiteurs». Un retrait attendu avant la fin de la semaine.