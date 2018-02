Melania Trump en veut à Donald Trump

Pas besoin d’être né de la dernière pluie pour comprendre qu’entre Melania Trump et son président de mari, ça ne respire pas l’amour fou. Et les récentes rumeurs d’infidélité ne devraient pas arranger les choses. Surtout depuis la publication du livre Fire and Fury qui dévoile les « coulisses de la Maison Blanche » et le comportement hallucinant du 45e président des Etats-Unis. Un personnage haut en couleur – c’est le cas de le dire – que Melania Trump supporte depuis déjà plus de dix ans.

Et si l’on croyait « qu’attraper les femmes par la ch**** » était la pire chose que Donald Trump pouvait faire, ce n’était malheureusement pas la seule. Outre sa distinction inégalable et le fait qu’il ait tenté de mettre les épouses de certains de ses amis dans son lit, le président aurait également acheté le silence d’une maîtresse. Ainsi, pour ne pas que s’ébruitent les aventures qu’il aurait partagées avec une star du porno répondant au doux nom de Stormy Daniels– pendant que sa femme Melania était enceinte de leur fils Barron -, le Républicain, le cœur sur la main, lui aurait fait don de 130.000 dollars, comme l’a rapporté le Wall Street Journal.

Un nouvel affront pour la First Lady qui, comme l’a révélé ce lundi le New York Times, a préféré annuler le voyage officiel à Davos durant lequel elle devait accompagner son époux. Hors d’elle et furieuse après cette énième humiliation, Melania a sauté dans un des avions présidentiels, direction leur résidence de Mar-a-Lago. Une escapade en Floride en solo, pour se prélasser et oublier quelques jours son quotidien…