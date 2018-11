Meghan Markle : Ce proche qui la met à nouveau dans l’embarras

Meghan Markle a fait ses preuves au sein de la famille royale britannique. Si ses débuts à Buckingham étaient compromis, l’ex-actrice a finalement conquis Elizabeth II. Très amoureuse du prince Harry qu’elle a épousé le 19 mai dernier, la désormais duchesse de Sussex attend même leur premier enfant. Sa nouvelle vie de tête couronnée se voit toutefois toujours gâchée par l’intervention des proches du clan Markle visiblement déterminés à bousiller sa nouvelle vie de princesse.

Quand ce n’est pas le papa Thomas Markle qui organise de fausses paparazzades ou se fait payer pour des interviews, c’est l’ombre de Samathan Markle – demi-sœur de Meghan – qui rôde au-dessus de sa tête. L’Américaine travaille actuellement sur un livre dans lequel elle promet de croustillantes révélations sur la femme du prince Harry. Pas de quoi ravir Meghan Markle qui souhaitait pourtant ne plus entendre parler de ceux qui veulent lui nuire.

Mais dans la famille Markle, on demande également le neveu, Tyler Dooley. Agé de 26 ans, il est à la tête d’un business de cannabis dont il n’hésite pas à faire la promotion. Et comme si ça ne suffisait pas, il participe également à The Royal World, télé-réalité américaine dans laquelle il règle ses comptes avec sa tante Meghan Markle : «Ça a été une période vraiment difficile. La famille a été déchirée, a-t-il avoué dans l’un des épisodes du programme diffusé sur MTV. Et voir les gros titres assassins de la presse sur moi, ça a été dur».