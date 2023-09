Maudits soient les caporaux !

Bilal Kissi et Abdelali Mechouer ont été tués, le 29 août 2023, par des gardes côtes algériens. Ils faisaient partie d'un groupe de quatre personnes qui prenaient du bon temps à bord de leurs jet-skis.



Oui, il s'agit tout simplement de quatre plaisanciers qui voulaient profiter des vagues de la grande bleue, à hauteur de la ville balnéaire d'Essaïdia. Emportés par le plaisir marin et ignorant totalement les limites des frontières en mer, les jeunes vacanciers se sont, fortuitement, retrouvés à l'orée des eaux territoriales de l'Algérie ce qui amena une réponse préméditée et disproportionnée de la part des garde-côtes de ce pays.



- Préméditée car ces derniers avaient dans un premier temps échangé avec les quatre jeunes avant de tenter de les faire chavirer et procéder, par la suite, à la mise à mort de deux d'entre eux.

- Disproportionnée car ces jeunes ne s'addonnaient à aucun trafic et ne représentaient aucune menace puisqu'ils n'avaient sur eux que le strict nécessaire pour voguer sur l'eau.

Cette mise à mort gratuite qui n'arriverait même pas en Corée du Nord - le pays pourtant réputé être le plus fermé au monde - est le résultat logique des faits de sape incessamment multipliés par les caporaux pour se maintenir au pouvoir.



Je n'excuse en aucun cas les gardes côtes impliqués dansces assassinats. Ils doivent répondre de leurs actes. Mais c'est aux donneurs d'ordre que mes propos s'adressent, aux séniles d'El Mouradia qui essayent, par tous les subterfuges, de se maintenir au pouvoir quite à commettre les crimes les plus abominables.



Les caporaux ne cessent de ruiner l’Algérie et son peuple depuis 1962 en entretenant la politique de pénurie dans le but de tuer dans l'œuf toute propension à l'action militante. Ils sont au soir de leur vie politique. Ils savent sciemment que leurs jours sont comptés. Et dans une tentative désespérée, ils tentent de gagner du temps en se muant en malfrats, en tueurs dépourvus de morale.



La mise à mort des deux vacanciers en est le témoin. Les assassins commanditaires n'ont pris en compte ni la banalité de l'incident qui survient partout dans le monde sans aboutir, heureusement, à des tueries, ni les règles de bon voisinage, ni le poids de l'histoire, ni les principes fondamentaux de la religion qui interdit catégoriquement la mise à mort d'innocents, coreligionnaires de surcroît. En un mot, ils ont agi en toute impunité pour commettre leur forfaiture.



Mon éducation et mon acception de la vie en société ont toujours guidé mes propos ! Malheureusement, la colère que cet horrible crime suscite en moi me pousse à qualifier ces caporaux rongés par le vert-de-gris de bêtes sauvages. Ils n'ont de commun avec le genre humain que la bipédie !



Les dirigeants algériens se sont dépêchés à fournir des explications foireuses pour justifier leur crime. Une réaction de lâches qui n'assument pas leurs actes. Au lieu de présenter des excuses sincères au peuple et au gouvernement marocains, ils ont choisi de s'enfoncer davantage et de continuer leur fuite suicidaire.



Le gouvernement marocain qui ; signe de sa maturité politique ; ne croit pas à la loi de Talion n'a pas encore réagi. Il apportera, à coup sûr, la réponse adéquate dans les prochains jours. En attendant, j'invite tous les démocrates algériens à dénoncer le crime des caporaux. Aucun peuple ne peut vivre par la haine de l'autre ! Il est grand temps de jeter cette lie de l'humanité dans les poubelles de l'histoire.

Le peuple algérien mérite mieux que les privations de ses droits élémentaires, que les longues files d'attente pour se procurer du lait ou des lentilles.



L'Histoire dont la mémoire est infaillible, retiendra que des militaires sans vergogne n'ont cessé de cultiver la haine et l'animosité entre deux peuples frères, qu'ils ont chassé des centaines de milliers de familles marocaines la veille de la plus sacrée des fêtes religieuses musulmanes et qu'ils ont, depuis des décennies, fermé les frontières avec le Maroc pour de bas calculs politiques.



Elle retiendra, également, qu'ils ont mis le peuple algérien sous cloche et qu'ils l'ont spolié des énormes richesses du pays. Ils ont mis la main sur son destin pour l'exploiter jusqu'à la corde et ont poussé ses enfants à immigrer pour effectuer des travaux de basse besogne à Paris et ailleurs alors que le sol algérien regorge de richesses.



Mais toute injustice est condamnée à disparaître. Et un jour, que j'espère très proche, le peuple algérien reprendra son destin en main pour, enfin, rentrer dans l'histoire d'après l'indépendance.



Par Mohamed Lmoubariki