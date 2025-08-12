Augmenter la taille du texte
Marrakech : l’IPC recule de 0,2% en juillet

Jeudi 28 Août 2025

Marrakech : l’IPC recule de 0,2% en juillet
L'indice des prix à la consommation (IPC) de la ville de Marrakech s’est établi à 121,1 en juillet dernier, enregistrant une baisse de 0,2% par rapport au mois de juin, indique une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Marrakech-Safi.

L’indice des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a reculé de 0,7% entre juin et juillet, précise la note, expliquant cette évolution notamment par une baisse des prix des légumes (-8,8%), des poissons et fruits de mer (-1,4%) et des huiles et graisses (-1,3%).

En revanche, les prix ont augmenté pour les fruits (+5%), le lait, fromage et œufs (+3,1%), ainsi que le sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie (+0,7%). Pour les produits non alimentaires, l’indice a progressé de 0,2%, avec des variations allant d’une baisse des prix des articles d’habillement et chaussures (-0,3%) à une hausse des prix des transports (+1,2%).

En glissement annuel, l’IPC de Marrakech a reculé de 0,3%, conséquence d’une baisse des prix des produits alimentaires (-0,2%) et des produits non alimentaires (-0,5%).

