Marrakech à l’heure du 2ème Forum arabe pour le développement du tourisme

Les enjeux du développement du tourisme au niveau des principales destinations touristiques arabes, culturelles et patrimoniales, ont été au coeur de la 2ème édition du Forum arabe pour le développement du tourisme, tenue lundi à Marrakech.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette rencontre vise à échanger les expériences et à discuter des dernières tendances en matière de développement du tourisme culturel et patrimonial dans le monde arabe, afin de contribuer à l’élaboration d’une stratégie arabe de marketing et de promotion qui soit en phase avec la demande touristique croissante.



Intervenant à cette occasion, M. Nasser Al-Hatlan Al-Qahtani, directeur général de l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) relevant de la Ligue arabe, a souligné que ce forum tend à faire la lumière sur la manière d'assurer un équilibre entre la préservation des sites historiques et la promotion du tourisme, rapporte la MAP.



M. Al-Qahtani a également mis l'accent sur l'importance de la préservation des cachets historique et religieux des destinations arabes patrimoniales, expliquant que la tenue de cet évènement à Marrakech traduit l'engagement du Maroc à soutenir les efforts visant à renforcer la coopération arabe dans le domaine du tourisme.



De son côté, la présidente du Conseil communal de Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri, a indiqué que ce forum d’envergure, qui rassemble une pléiade d'experts et de spécialistes issus de divers pays arabes, se veut un espace d'échange de connaissances et d'expériences, et représente une plateforme pour le renforcement de la coopération arabe dans ce secteur qui constitue un "pilier essentiel pour le développement de l'économie locale et arabe".



Cette rencontre offre aussi l'occasion pour l'interaction entre experts et décideurs, en vue de renforcer les expériences touristiques, établir des partenariats, lancer des initiatives stratégiques et proposer de nouvelles visions à même de contribuer au développement durable des destinations arabes culturelles et patrimoniales, a-t-elle ajouté dans une allocution lue en son nom.



Mme El Mansouri a, dans ce sillage, insisté sur l'importance de l’utilisation des nouvelles technologies, des techniques modernes et du marketing numérique pour accélérer le développement du tourisme, tout en veillant à préserver l'authenticité du patrimoine et de l'environnement culturel et social, afin de contribuer au développement du tourisme dans les pays arabes.



Au menu de cette rencontre figuraient des sessions traitant de diverses thématiques : "Les stratégies de marketing et de promotion du tourisme", "La stratégie du marketing du patrimoine immatériel de la région de Marrakech-Safi", "Le rôle du tourisme international dans le développement des villes patrimoniales, Marrakech et le Maroc, comme modèles", "Le patrimoine immatériel et la magie de l'histoire", "Le patrimoine et la civilisation islamique en Egypte et au Maroc", "L'expérience Jemaa El Fna", "Le caractère unique de l'architecture de Marrakech et l’attractivité touristique", "Comment faire face aux défis de la dégradation des sites touristiques dans le monde arabe grâce à l'intelligence artificielle" et "Le renforcement du rôle des expositions et des conférences internationales dans le développement du tourisme arabe".



Initié par l'OADA, en partenariat avec le Conseil régional de Marrakech-Safi, le Conseil communal de Marrakech et le Conseil régional du tourisme (CRT), dans le cadre de l’évènement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024", ce forum a connu la participation de délégations de divers pays arabes et institutions concernées par ce secteur vital.



Le programme du 2ème Forum arabe pour le développement du tourisme comprenait aussi des visites à des monuments historiques de la Cité ocre.