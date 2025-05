Le 2ème Congrès scientifique international du tourisme, du 30 mai au 1er juin à Ouezzane

La deuxième édition du Congrès scientifique international du tourisme (CSIT) se tiendra, du 30 mai au 1er juin à Ouezzane, sous le thème "Patrimoine, culture et développement durable: Vers une coopération touristique innovante des pays riverains de la Méditerranée".



Organisé par l’Association "La Perle verte", cet événement s'annonce comme un moment fort d'échanges et de réflexion sur les enjeux cruciaux du tourisme durable et de la préservation du patrimoine culturel, indique un communiqué des organisateurs.



La même source rappelle que le secteur du tourisme marocain, qui joue un rôle crucial dans l'économie du pays, est en pleine transformation pour répondre aux nouvelles attentes en matière de durabilité, notant que l'événement s’inscrit dans cette dynamique en proposant des solutions innovantes et en favorisant les meilleures pratiques entre les pays méditerranéens.



La France, en tant que pays invité d'honneur, occupera une place centrale lors de cet événement, l'occasion de renforcer les relations stratégiques entre les deux pays dans les domaines de la culture, du patrimoine et du tourisme durable, rapporte la MAP.



"Ce congrès représente une occasion unique de rassembler experts, professionnels, universitaires, opérateurs et étudiants autour de sujets essentiels qui touchent notre avenir commun", a indiqué le directeur éditeur du CSIT, Salim Kaidi, cité dans le communiqué, ajoutant: "En mettant l’accent sur la coopération méditerranéenne, nous souhaitons établir des ponts solides entre les pays, favoriser les échanges culturels et promouvoir des pratiques touristiques responsables".



Le congrès propose plusieurs activités, notamment des conférences thématiques animées par des experts internationaux, des ateliers scientifiques et panels abordant des sujets, tels que le tourisme méditerranéen, la valorisation du patrimoine culturel, l’imaginaire touristique et le tourisme d'olive.



Au programme figurent deux conférences sous les thèmes "Patrimoine, culture et développement durable: Vers une coopération touristique innovante entre les pays riverains de la Méditerranée" et "L'offre touristique méditerranéenne et l'impact de la Coupe du monde 2030: Opportunités et défis".



Cet événement sera ponctué également par la signature de plusieurs accords bilatéraux et l'établissement de partenariats stratégiques