CNN encense Taroudant, la "petite Marrakech" où le calme le dispute à un charme authentique

À 90 minutes à l'est d’Agadir, nichée au pied de l’Anti-Atlas, se trouve Taroudant, la “petite Marrakech”, où le calme le dispute à un charme authentique, écrit jeudi la chaîne d’information américaine CNN.



Taroudant est souvent surnommée la “petite Marrakech” en raison de ses murs rouges-ocres et de ses souks animés. “Mais la ville a bien plus à offrir”, écrit CNN dans un article intitulé: “L’oasis cachée de la 'petite Marrakech’ que la plupart des touristes ne connaissent pas”.



Contrairement à sa consœur, où les touristes et les résidents se bousculent, Taroudant offre une alternative “plus calme mais charmante”, où la vie quotidienne ondule doucement à l’abri du tourisme de masse.



Sa médina, ceinte de “remparts majestueux” qui se dressent aux pieds des massifs montagneux de l’Anti-Atlas, est classée patrimoine culturel national, note l’auteure de cet article, Carlotta Dotto, qui invite les voyageurs à y savourer une “authentique cuisine amazighe”.



Taroudant est également une “base idéale pour explorer les montagnes arides, camper dans le désert du Sahara ou surfer dans l'océan Atlantique”, rapporte la MAP.



CNN rappelle que le Maroc a reçu en 2024, 17,4 millions de touristes, “surpassant ainsi l’Égypte pour devenir la destination la plus visitée en Afrique”, ajoutant que ces chiffres devront croître à la faveur des infrastructures hôtelières et des nouvelles dessertes aériennes prévues, ainsi qu’à la Coupe d’Afrique des nations attendue dès décembre prochain.



Avec des montagnes avoisinantes, un désert à quelques kilomètres et l’océan Atlantique facilement accessible, “Taroudant reste l’une des destinations les plus authentiques et les plus discrètes du Maroc”, échappant à ce “tourisme de masse”, remarque l’auteure.



Dans cette cité millénaire, “l’une des plus anciennes villes du Maroc”, CNN décrit la magie des souks, des kasbah et des riads “les plus secrets et les plus beaux du Maroc”.



À environ 30 kilomètres au sud-est se trouve l'oasis de Tioute, “où les ruines d'une ancienne kasbah surplombent des jardins luxuriants cultivés depuis des siècles”, poursuit l’auteure.



Cette oasis abrite un florilège de cultures, notamment des palmiers dattiers, des herbes aromatiques, des oranges et des figues de Barbarie “grâce au système d'irrigation traditionnel, dit “khettaras”, qui amènent l'eau à la surface sans pompe”.



Au sud de Taroudant, ajoute le média américain, se dressent les montagnes de l'Anti-Atlas, qui abritent un “chapelet de charmants villages avec des maisons traditionnelles, des minarets élancés et des oasis parsemées de palmiers”.



Alors que plusieurs destinations, de par le monde, tentent de juguler les risques du tourisme de masse, “des endroits comme Taroudant offrent un modèle pour une expérience de voyage plus équilibrée, qui pourrait profiter à la fois aux visiteurs et aux communautés locales”, conclut la chaîne d’information américaine.