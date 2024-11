Marrakech : Focus sur les interactions entre l'autorité de concurrence et les régulateurs sectoriels

Les interactions entre l'autorité de concurrence et les régulateurs sectoriels ont été au coeur d'un panel organisé, mercredi à Marrakech, dans le cadre de la conférence internationale sur la "Neutralité concurrentielle et l'accès au marché".



Cette rencontre a été l'occasion pour des présidents d'autorités de contrôle et de régulation, des responsables et des experts de renommée en la matière, marocains et étrangers, de faire la lumière sur les principales missions et configurations institutionnelles de ces instances et d'apporter leurs éclairages sur cette importante et cruciale thématique.



Ils ont également abordé les questions de conflit de compétences, de coopération et d'harmonisation des décisions, évoquant, à titre d'exemple, les domaines bancaires, de l'assurance et de la prévoyance sociale ainsi que de l'électricité, rapporte la MAP.



Ils ont, dans ce sens, souligné que le législateur marocain a établi des passerelles afin de favoriser une meilleure communication et interaction entre les deux parties, tout en mettant l'accent sur l'applicabilité du droit de concurrence dans ces différents secteurs, notamment bancaire.



D'autre part, cette rencontre a été l'occasion pour des responsables et des experts représentant le Kenya, le Canada, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, de partager leurs réflexions, expériences et expertises en la matière.



Organisée par le Conseil de la concurrence, cette conférence d'envergure internationale offre l’opportunité pour échanger les bonnes pratiques, renforcer la coopération entre les organismes concernés par la concurrence et permettre aux pays d'améliorer le cadre réglementaire régissant cette question.



Ce conclave connaît la participation de représentants des organismes de gouvernance, d'opérateurs socio-économiques, des institutions et organisations nationales et internationales concernées par la neutralité concurrentielle, en plus d’économistes, juristes et experts du domaine.



Au menu de cette rencontre figurent quatre plénières abordant les thématiques des "Entreprises publiques face à la neutralité concurrentielle", "Professions réglementées entre concurrence et régulation", "Interactions entre autorité de la concurrence et régulateurs sectoriels" et "L’accès aux marchés publics entre exigences de la concurrence et efficacité des dépenses".