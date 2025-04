Maroc/France : Les opportunités de coopération et d'investissement au cœur d’une rencontre à Dreux

Les opportunités de coopération et d'investissement entre le Maroc et la France ont été au cœur des "Rencontres économiques France-Maroc: réussites et opportunités", organisées, jeudi à Dreux (région Centre-Val de Loire), dans l’objectif de renforcer les liens économiques entre les deux pays.



Marquées par la participation d’un parterre d’experts et de professionnels marocains et français, ces rencontres, qui s'inscrivent dans le cadre de "L’Année du Maroc à Dreux" - un événement qui célèbre les relations franco-marocaines à travers une programmation variée mêlant culture, économie, artisanat et sport - ont permis de mettre en lumière les marchés et les opportunités de collaboration bilatérale, notamment dans le secteur pharmaceutique et des énergies renouvelables.



Cet évènement, qui a eu lieu au site de l'entreprise marocaine "Intelcia" à Dreux, a permis également de présenter les institutions marocaines et françaises qui jouent un rôle de facilitateur et d’accompagnement dans les démarches d’investissement et de développement économique.



"Ces rencontres viennent répondre à une question primordiale: celle des enjeux actuels partagés par les entreprises marocaines et françaises, en particulier ceux liés aux souverainetés sanitaire et énergétique", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, la consule générale du Royaume à Orléans, Rajae Benchaji.

C'est aussi une occasion "de réfléchir aux solutions possibles que les deux systèmes pourraient apporter à ces enjeux", a-t-elle ajouté.



Mettant en avant "le fort potentiel" à développer dans le domaine énergétique, où le Maroc se positionne parmi les leaders, mais aussi pharmaceutique, entre le Royaume et l'Hexagone, la diplomate a souligné l'importance d'ouvrir des perspectives de coopération et de complémentarité entre les industries des deux pays.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde "une importance particulière" à la diaspora marocaine, qui se trouve au cœur du développement économique du Royaume, a, en outre, noté Mme Benchaji, ajoutant que cet évènement constitue une occasion pour découvrir les dispositifs et services mis en place pour accompagner et faciliter l’implication et la participation de la diaspora dans cette dynamique de croissance.



De son côté, le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, a indiqué, dans une déclaration similaire, que sa ville met à l'honneur cette année le Maroc sous ses meilleurs aspects : l’art, l’artisanat, la gastronomie et l'économie.

"C'est d'ailleurs l’objectif de ce forum franco-marocain dédié notamment à l’industrie pharmaceutique, un secteur où des liens solides existent déjà et qui continueront de se développer", a-t-il dit.



Le Maroc, a-t-il fait observer, devient l'Etat pivot de toute l'Afrique, avec un accès maritime, une stabilité politique et des investissements d’envergure.

Et d'ajouter que "les conditions d'accueil administrative, fiscale et le sérieux du Royaume nous font dire qu'on fait le bon choix d'investir au Maroc dans les prochaines années".



Pour sa part, Yassine Bouajaja, représentant de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutiques (FMIIP) a relevé que cet évènement a permis de mettre en avant les avancées de l'industrie pharmaceutique marocaine, notamment en ce qui concerne "la souveraineté sanitaire, la force de nos industriels et du savoir-faire qui a été développé au fil des cinquante dernières années".



Il a précisé que le Maroc parvient aujourd’hui à produire localement plus de 75% de ses besoins en unités pharmaceutiques. De plus, le Royaume s’impose comme "un acteur incontournable" grâce à son expertise pharmaceutique, mais aussi à son positionnement géographique, lui permettant d'être une plateforme d’exportation vers les pays d’Afrique et du Moyen-Orient.



Ali Mehrez, représentant de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a, quant à lui, souligné l'importance de la dynamisation de l’investissement privé, qui est au cœur de la stratégie économique du Royaume.

Et de préciser que le Royaume s'est doté d'une Charte d'investissement nouvelle, offrant aux investisseurs une opportunité unique et un environnement d’affaires fiable.



La vice-présidente régionale de "MeM by CGEM", Fatima Boussalla Idrissi, a, pour sa part, mis en lumière les différents aspects liés à la plateforme Marocains entrepreneurs du monde (MeM) qui vise à intégrer les MeM dans l’économie marocaine.



"MEM by CGEM représente la 13ème région de la Confédération, composée de douze régions physiques et d'une région virtuelle", a-t-elle expliqué, précisant que cette initiative "sert de lien avec les autres régions" et permet d'arrimer tous les MeM présents dans 120 pays, dont une grande majorité en France, à même de stimuler l’investissement productif et favoriser la création de valeur économique.



Karim Bernoussi, CEO et co-fondateur de Intelcia Group a souligné l'importance de favoriser les investissements entre le Maroc et la France, notant que l'ouverture des marchés favorise la coopération et le partenariat.



Prenant l'exemple de son entreprise, M. Bernoussi a indiqué qu'Intelcia, fondée à Casablanca, est arrivée à Dreux en 2011 avec 2.000 collaborateurs. "Aujourd'hui, le groupe est devenu un leader mondial de l'outsourcing, avec 40.000 collaborateurs répartis dans dix-neuf pays", a-t-il relevé, affirmant que "le développement ne peut être qu'un co-développement".



Lancée en janvier dernier dans le cadre d’une rencontre à l’occasion des vœux du Nouvel an entre l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail et le maire de Dreux, "L’Année du Maroc à Dreux", qui débute avec cet évènement économique, a pour objectif de "mettre en valeur les richesses humaines des deux pays dans une ville symbole de l’amitié franco-marocaine".



Tout au long des neuf mois à venir, la ville française continuera de vibrer aux rythmes et aux couleurs du Royaume à travers une programmation économique, sportive, culturelle et des expositions.



L’un des temps forts de la manifestation sera l’organisation d’un salon du Maroc au sein du parc des expositions de Dreux (21-25 mai) qui donnera à voir des stands où seront mis en valeur des articles d’artisanat, des offres immobilières, des produits du terroir, ainsi que des animations dans la pure tradition marocaine, avec un focus sur les provinces du Sud du Royaume et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Dans le but d’ouvrir la manifestation à toutes les franges de la population, les organisateurs ont veillé à assurer une programmation, qui associe à la fois les aînés à travers une séquence mémorielle comprenant notamment une conférence le 19 juin sur "Cinq siècles d’histoire entre la France et le Maroc", un documentaire sur l’immigration marocaine, et les jeunes en organisant des matchs amicaux inter quartiers et une programmation ludique et instructive (octobre-décembre) (Expositions de photographies, échanges intergénérationnels, projections de documentaires, foire Saint-Denis aux couleurs et saveurs marocaines).