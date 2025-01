Maroc-Brésil : 2,77 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2024

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil ont progressé de 4,52 % durant l'année 2024, atteignant un total de 2,77 milliards de dollars, contre 2,65 milliards de dollars en 2023, selon les données de la Chambre de commerce arabo-brésilienne.



Ce résultat reflète un dynamisme notable dans les relations bilatérales, avec un léger excédent d’environ 2,2 millions de dollars dans la balance commerciale à la fin de l’année écoulée.



Les exportations de la plus grande économie d’Amérique latine vers le Maroc ont soutenu cette croissance, atteignant 1,39 milliard de dollars, avec une hausse de 12,2% par rapport à l'année précédente, rapporte la MAP.



Parmi les produits phares, le sucre de canne ou de betterave et saccharose pur dominent ce flux, enregistrant 1.923 tonnes d’exportations d'une valeur de 918,1 millions de dollars (+13,93%), soit 66,07% des exportations brésiliennes vers le Royaume.



Les autres produits incluent le maïs, avec 1.505 tonnes exportées d’une valeur de 297,2 millions de dollars (+0,94 %), ainsi que les animaux bovins vivants, dont les exportations ont explosé de 319,27 % en termes de valeur, atteignant 47,22 millions de dollars pour 20.050 tonnes.



Concernant les importations brésiliennes en provenance du Maroc, celles-ci ont également totalisé 1,39 milliard de dollars en 2024, enregistrant une légère baisse de 1,7 % par rapport à 2023.



Le Maroc demeure cependant le troisième fournisseur du Brésil parmi les pays arabes, avec une part importante des importations d’engrais minéraux ou chimiques : 51,53 % pour ceux contenant deux ou plusieurs éléments nutritifs (714,9 millions de dollars) et 32,23 % pour les phosphatés (447,2 millions de dollars).



Les principaux Etats brésiliens exportateurs vers le Maroc sont Sao Paulo (48,3 %), suivi de Mato Grosso (18,4%) et Minas Gerais (10,6%). En matière d'importations, Rio Grande do Sul (27%) et Parana (24%) figurent parmi les plus grands importateurs.