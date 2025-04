Marco Rubio réitère la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le Secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a réitéré mercredi que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara et soutiennent la proposition d’autonomie présentée par le Royaume comme “la seule base pour une solution juste et durable au différend” régional autour du Sahara marocain.



“J’ai rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita pour réaffirmer le partenariat solide entre les États-Unis et le Maroc. J'ai réitéré que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara" et "soutiennent la proposition marocaine d'autonomie, seule base pour une solution juste et durable au différend”, a souligné le chef de la diplomatie américaine dans un post publié sur son compte X.



Dans un communiqué publié la veille, à l’issue d’un entretien avec M. Bourita, le Secrétaire d'Etat américain a réaffirmé la reconnaissance par son pays de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, confirmation de la position communiquée par le Président des Etats-Unis, Donald Trump à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Marco Rubio a, en outre, réaffirmé que les États Unis "continuent de croire qu’une autonomie authentique sous souveraineté marocaine est la seule solution faisable".



Dans ce cadre, il a affirmé que "le président américain exhorte les parties à s’engager dans des discussions sans délai sur la base de la proposition marocaine d’autonomie comme seul cadre en vue de négocier une solution mutuellement acceptable".