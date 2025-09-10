Marché postal et e-commerce : Le Groupe Barid Al-Maghrib et Saudi Post concluent un partenariat stratégique

Le Groupe Barid Al-Maghrib et Saudi Post ont signé deux accords majeurs visant à développer leurs échanges dans le domaine postal et à accompagner l’essor du e-commerce.



Ces accords s’inscrivent dans le cadre du 28e Congrès Postal Universel (UPU), organisé à Dubaï du 8 au 19 septembre sous le thème "Mener le changement, Créer l’avenir", avec la participation de plus de 2 000 délégués de 192 pays membres de l’UPU.



Le premier accord est un protocole de coopération visant à renforcer la collaboration entre les deux institutions afin de relever les nouveaux défis du secteur postal, notamment en matière d'échange de services et produits innovants, indique un communiqué du Groupe Barid Al-Maghrib, rapporte la MAP.



Le second porte sur l'échange d’envois postaux depuis les bureaux d'échange extraterritoriaux de Saudi Post, un dispositif stratégique visant à optimiser le traitement des envois liés au commerce électronique et à fluidifier les échanges logistiques entre les deux pays.



Ces accords prolongent les travaux de la 4e Commission Mixte de Coopération Maroc–Arabie Saoudite, tenue à La Mecque le 5 mars 2025, et traduisent la volonté commune des deux institutions de consolider leurs relations et de développer des partenariats structurants à forte valeur ajoutée.



Par ces initiatives, Barid Al-Maghrib et Saudi Post réaffirment leur ambition d’accompagner l’évolution rapide du marché postal et du commerce électronique, tout en s’inscrivant dans la dynamique de coopération et de développement durable des services postaux, conclut le communiqué.