Lundi 3 Novembre 2025

MRE : Les transferts de fonds augmentent à 92,73 MMDH à fin septembre
Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont atteint 92,73 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, contre 91,72 MMDH à la même période une année auparavant, selon l'Office des changes.

Ces transferts ressortent en augmentation de 1,1% en glissement annuel, précise l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

A rappeler que ce bulletin fait état d'une hausse du déficit commercial de 17,7% à plus de 259 MMDH, en raison de l'accroissement des importations de biens (+9,2% à plus de 605,35 MMDH) et des exportations (+3,6% à environ 346,3 MMDH).

Pour ce qui est de la balance des services, elle dégage un excédent en progression de 9,4% à plus de 114,52 MMDH, suite à la hausse des importations (+9%) et des exportations (+9,2%).

