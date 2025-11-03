MRE : Les transferts de fonds augmentent à 92,73 MMDH à fin septembre

-
Ces transferts ressortent en augmentation de 1,1% en glissement annuel, précise l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.
A rappeler que ce bulletin fait état d'une hausse du déficit commercial de 17,7% à plus de 259 MMDH, en raison de l'accroissement des importations de biens (+9,2% à plus de 605,35 MMDH) et des exportations (+3,6% à environ 346,3 MMDH).
Pour ce qui est de la balance des services, elle dégage un excédent en progression de 9,4% à plus de 114,52 MMDH, suite à la hausse des importations (+9%) et des exportations (+9,2%).