M'hamid El Ghizlane s’apprête à accueillir le 4è Festival Zamane

La quatrième édition du Festival Zamane aura lieu du 14 au 16 novembre prochain à M'hamid El Ghizlane (province de Zagora), avec la participation de plus de 150 artistes locaux, nationaux et internationaux.



Organisé par l’association Joudour Sahara, avec le soutien notamment de l’Office National Marocain du Tourisme, du Conseil provincial de Zagora, du Conseil régional de Drâa-Tafilalet, cet événement propose une immersion unique dans les traditions musicales ancestrales du sud-est marocain, mettant en valeur la richesse du patrimoine immatériel de la région.



Initiée en partenariat avec des plateformes de renommée internationale, notamment Playing for Change, Sahara Rootset Visa for Music, cette manifestation entend célébrer la richesse culturelle de Drâa-Tafilalet et favoriser des échanges artistiques à une échelle mondiale.



Selon un communiqué des organisateurs, cette édition célèbre le Ganga, un style musical emblématique de la vallée du Drâa qui combine rythmes puissants, chants soufis et danses rituelles dans un dialogue spirituel enraciné dans les traditions sahariennes et africaines.



Cette édition s'ouvre sur la scène internationale en accueillant des figures de la musique africaine et internationale, offrant une expérience musicale exceptionnelle avec la participation notamment des artistes Vieux Farka Touré, Emmanuel Pidjob, Majid Bakkas, Aziz Sahmaoui en sus de figures emblématiques du mouvement Playing for Change, Roberto Luti, guitariste italien reconnu pour son jeu sensible et virtuose, et Luke Winslow-King, chanteur et guitariste américain, maître du blues et du folk.



Une place de choix est accordée aux artistes locaux avec la participation de groupes emblématiques tels que Tarwa N-Tiniri, DaraaTribes, Said Taragalte et Imidriwin, ajoute la même source.



Au menu du festival figure également un colloque scientifique sous le thème "Les mécanismes de documentation du patrimoine immatériel" avec la participation d’un aréopage d’experts et d’académiciens.



En collaboration avec la Coalition marocaine pour la justice climatique, le festival organise des rencontres climat devant examiner les impacts du changement climatique sur la région, promouvoir des solutions durables et encourager les pratiques respectueuses des traditions locales.