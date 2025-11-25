"Entre les deux rives", thème du 6ème Festival Abdesadeq Chekara

La 6e édition du Festival Abdesadeq Chekara se tiendra, du 27 au 30 novembre à Tétouan, sous le thème "Entre les deux rives".



Organisé par l’Association Abdesadeq Chekara, cet événement s'inscrit dans le cadre de la dynamique culturelle visant à consolider la place de la ville de Tétouan en tant que capitale de la culture et du dialogue en Méditerranée, indique un communiqué de la direction du festival.



Cette édition ambitionne de mettre en valeur l’héritage artistique légué par le défunt Abdesadeq Chekara, figure majeure du patrimoine andalou, qui a créé une œuvre singulière grâce à ses créations intemporelles et à sa marque maroco-espagnole, consolidant ainsi les ponts de la créativité entre les deux rives. Il fut le premier artiste marocain de renommée internationale à fusionner le patrimoine musical avec les musiques du monde.



Elle vise également à valoriser le capital immatériel national et à renforcer la présence culturelle des régions montagneuses, ainsi que leurs retombées socio-économiques, en cohérence avec la vision de Tétouan comme pôle culturel méditerranéen.



Le festival constitue également une occasion de souligner le rôle du défunt artiste dans la promotion de l’esprit du patrimoine culturel partagé, ainsi que l’héritage musical qu’il a transmis aux générations suivantes.



Cette édition se distingue par une nouvelle vision artistique, centrée sur la re-création de la célèbre épopée musicale "Maqama Khounda" dans une forme contemporaine, fait savoir la même source, précisant qu'il s’agit du premier travail conjoint de l’histoire de la musique andalouse maroco-espagnole, fruit de la collaboration entre Abdesadeq Chekara et le rénovateur du flamenco Enrique Morente.



Le petit-fils de l’artiste et directeur du festival, Ait Allah Imran, a oeuvré à donner une nouvelle dimension à cette œuvre en mêlant les douces rythmiques andalouses des montagnes au flamenco andalou espagnol, traduisant ainsi la richesse d’un héritage culturel méditerranéen commun, tout en puisant dans le précieux réservoir patrimonial des villages et régions montagneuses du nord du Maroc.



Cette édition sera marquée également par la présentation d’une chanson patriotique à l’occasion de la Fête de l’Unité, écrite par l’écrivain et homme de lettres, Kaïsse Ben Yahia, composée par Abdesadeq Chekara, et arrangée et interprétée par Ait Allah Imran Chekara.



La programmation s’ouvrira par une conférence de presse en présence des artistes participants et de la direction du festival, suivie de la veillée annuelle rendant hommage au pionnier de la créativité, du patrimoine et du dialogue civilisationnel, feu Abdesadeq Chekara.



Cet événement sera également ponctué par de grands concerts musicaux, avec la participation de l’Orchestre Abdesadeq Chekara de Tétouan dirigé par son petit-fils, Aït Allah Imran, ainsi que du groupe de l’artiste espagnol de renommée internationale Kiki Morente, sans oublier la présence du maestro Abdelmajid El Arabi Temsamani lors de la soirée d’ouverture.



La soirée de clôture sera animée par l’Orchestre Mohammed El Arabi El Merabet, dirigé par le maître Mohamed El Aroussi, avec la participation du chercheur et musicologue Abdelssalam El Kholoufi.