M’diq-Fnideq : Neuvième édition de la course Eurafrica Trail

La préfecture de M’diq-Fnideq accueillera, les 3 et 4 novembre, la 3è étape de la 9è édition de la course internationale "Eurafrica Trail".



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement sportif, organisé par l’association Tétouan Asmir dans le cadre du Forum de "Tétouan des Sept Portes", aura lieu dans la région de Belwazen (commune d'Alliyenne), au cœur du magnifique massif montagneux de Jbel Lakhdar, sur une distance de 21 km, indique un communiqué de l’association organisatrice, ajoutant que le lendemain, la course se poursuivra à Cabo Negro, une destination prisée pour sa beauté naturelle et son accueil chaleureux, sur une distance de 13,6 km.



Cette course, qui relève d’une stratégie globale visant à atteindre des objectifs sociaux et économiques, est organisée en collaboration avec la Fondation Dinan pour le sport, en coordination avec la préfecture de M’diq-Fnideq et la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Le départ de cette édition sera donné à Gibraltar le 31 octobre, suivi de la ville espagnole de Malaga le 1er novembre et de Cadix le 2 novembre. Les participants arriveront à M’diq le 3 novembre pour entamer l’étape de Belwazen, et la compétition se clôturera le 4 novembre à Koudiat Taifour, dans la commune de Cabo Negro.



Cette édition, accueillie par la préfecture de M’diq-Fnideq, rassemblera de nombreux coureurs, hommes et femmes, ainsi que des champions internationaux provenant de 14 pays, précise le communiqué, ajoutant que l’événement, qui relie deux continents et trois pays, a pour objectif de promouvoir l’athlétisme tout en mettant en valeur la Réserve de biosphère intercontinentale de la méditerranée (RBIM), un site unique au monde, partagé entre deux continents, et offrant un cadre exceptionnel pour la biodiversité et la sensibilisation à la protection de l’environnement.



Les participants auront l’opportunité de concourir sur des parcours diversifiés tout en explorant les trésors naturels et culturels de la préfecture de M’diq-Fnideq. Plus qu’une simple compétition, la course "Eurafrica Trail" se veut également une célébration de l’esprit d’équipe et de la préservation de l’environnement.