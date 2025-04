Ligue des champions d'Afrique : L’AS FAR compromet ses chances de qualification

L’AS FAR s’est inclinée face à Pyramids FC par 4 buts à 1, mardi au Caire, en quart de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.



Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelfattah Hadraf (45e), pour les Militaires et Fiston Mayele (2e, 12e) et Ibrahim Adel (38e, 67e), pour le club égyptien.

Le match retour aura lieu mardi prochain.



Résultats des quarts de finale



Phase aller:

Mamelodi Sundowns (RSA) - Espérance de Tunis (TUN) 1 - 0

Pyramids FC (EGY) - AS FAR (MAR) 4 - 1

Al Ahly SC (EGY) - Al Hilal SC (SDN) 1 - 0

MC Alger (ALG) - Orlando Pirates (RSA) 0 - 1



Phase retour:

Mardi 8 avril

20h00: AS FAR (MAR) - Pyramids FC (EGY)

Al Hilal SC (SDN) - Al Ahly SC (EGY)

Espérance de Tunis (TUN) - Mamelodi Sundowns (RSA)

Mercredi 9 avril

17h00: Orlando Pirates FC (RSA) - MC Alger (ALG)



Demi-finales:

V Mamelodi Sundowns (RSA) -Espérance de Tunis (TUN)/V Al Ahly SC (EGY) - Al Hilal SC (SDN)

V MC Alger (ALG) - Orlando Pirates (RSA)/V Pyramids FC (EGY)/AS FAR (MAR)