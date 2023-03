Les ventes du secteur automobile poursuivent leur croissance

Les exportations automobiles ont poursuivi leur croissance à fin janvier 2023, contribuant fortement encore une fois l’équilibre de la balance commerciale en début de cette année.



En effet, selon les données publiées récemment par l’Office des changes, elles ont affiché une augmentation de 44,8% correspondant à +3,09 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2023.



De ces données, il ressort que les ventes du secteur automobile se sont établies à 10,00 MMDH à fin janvier 2023 au lieu de 6,91 MMDH à la même période de l’année 2022.



« Cette évolution fait suite à la hausse des ventes des principaux segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+48,4% ou +1,27 MMDH), celui du câblage (+51% ou +1,19 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+26,6% ou +159MDH) », a expliqué l’Office des changes dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de janvier 2023.



Globalement, à fin janvier 2023, les exportations de marchandises ont atteint 32,63 MMDH contre 31,49 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 3,6% (+1,14 MMDH).



Comme nous l’avons relevé dans un précédent article, faisant état de la hausse de 10,6% du déficit commercial du Maroc à fin janvier, cet accroissement a concerné la majorité des secteurs, essentiellement, le secteur de l’automobile, celui de l’électronique et électricité et celui du textile et cuir, a précisé l’Office dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de janvier dernier.



A titre de comparaison, au terme de l’année 2022, les exportations de biens avaient progressé de 29,4% (+96,70 MMDH) s’élevant à 426,10 MMDH contre 329,40 MMDH un an auparavant.



Précisons que le secteur automobile s’était positionné en tant que deuxième meilleur secteur exportateur derrière les phosphates et dérivés.



En effet, comme l’avait relevé l’Office des changes dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de 2022, cet accroissement avait concerné les exportations de la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile et celui de l’agriculture et agroalimentaire.



D’après les chiffres d’alors, les ventes du secteur automobile s’étaient élevées à 111,29 MMDH au terme de l’année écoulée affichant un accroissement de 33% correspondant à +27,60 MMDH.



Selon ces données, cette hausse avait concerné les ventes du segment de la construction (+40%), celles du segment du câblage (+28,9%) et dans une moindre mesure celles du segment de l’intérieur véhicules et sièges (+3,7%), avait commenté l‘organisme public dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de 2022.



Alain Bouithy