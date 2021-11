Les travailleurs informels ont besoin de plus qu ' une reconnaissance légale En Amérique latine, leur statut les rendait invisible pour l’Etat

La démondialisation va-t-elle alimenter l'inflation ? Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements d'Amérique latine ont pris la mesure sans précédent d'inclure les travailleurs informels dans la législation sur les secours d'urgence.



Les travailleurs informels représentent une part importante de la population économiquement active des pays d'Amérique latine, allant de 23,9% en Uruguay à 82,6% au Honduras, et ils ont été parmi les plus durement touchés par la pandémie. Leur inclusion dans la riposte à la pandémie apparaissait ainsi comme un signe avant-coureur de progrès. Mais, à y regarder de plus près, cette décision a mis en évidence les conséquences imprévues de ne pas consulter les personnes les plus touchées par la législation avant qu'elle ne soit promulguée.



La reconnaissance légale des travailleurs informels n'est pas seulement symboliquement importante. Il a des implications matérielles importantes. Historiquement, le statut des travailleurs informels les rendait invisibles pour l'État en Amérique latine. Parce qu'ils n'étaient pas définis comme des employés en vertu du droit du travail, ils n'étaient pas éligibles à la protection sociale fondée sur l'emploi. Et ils ne sont pas assez pauvres pour avoir droit à l'aide sociale.



Les mesures de secours en cas de pandémie que de nombreux pays d'Amérique latine ont adoptées ont éliminé cette position de «moyen manquant». Une étude publiée cet été par le programme juridique Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) a montré que sur 16 pays d'Amérique latine, dix reconnaissaient expressément les travailleurs informels comme sujets juridiques autorisés dans les lois d'aide d'urgence instituant des programmes de transfert d'argent.



Mais, malgré une reconnaissance légale formelle, nombre de ces travailleurs n'ont pas pu en bénéficier. Partout dans le monde, les personnes employées dans l'économie informelle ont eu du mal à accéder aux mesures de secours liées au COVID-19. Beaucoup manquaient d'informations sur les programmes, et beaucoup ne pouvaient pas gérer les exigences bureaucratiques compliquées. Les membres de ce groupe ne disposaient souvent pas des ressources matérielles nécessaires pour participer aux programmes, telles qu'une documentation appropriée, un compte bancaire ou un téléphone portable permettant de télécharger des applications ou de se connecter à Internet. Et ce problème est aigu en Amérique latine.



A Mexico, les autorités municipales ont institué des transferts en espèces pour les travailleurs non salariés, mais les vendeurs informels ont déclaré ne pas pouvoir accéder aux prestations. Pour payer l'essentiel comme la nourriture et le loyer, ils ont puisé dans leurs économies ou emprunté de l'argent à leur famille et à leurs amis. Au Pérou, qui disposait de loin de la plus grande initiative de transfert d'argent de la région, un programme spécifique a été créé au profit des travailleurs indépendants, et pourtant à Lima, la capitale, seulement 50 % des personnes du secteur informel ont déclaré avoir reçu des secours d'urgence. Les travailleurs ont cité des problèmes d'enregistrement et de corruption ou de favoritisme politique comme raisons de leur incapacité à participer au programme.



En Argentine, lorsque les travailleurs informels ont été confrontés à de nombreux obstacles pour recevoir des revenus d'urgence, les organisations de vendeurs sont intervenues pour guider les travailleurs tout au long du processus et distribuer de la nourriture à ceux qui ne pouvaient pas accéder aux avantages. Cet exemple est l'un des nombreux exemples dans lesquels des travailleurs auto-organisés ont activé des réseaux d'entraide et de solidarité pour combler les lacunes de la politique de l’Etat ou construire des modèles alternatifs de soutien et de soins.



Mais, en plus de démontrer la résilience et la créativité des organisations de travailleurs informels, ces cas révèlent que la reconnaissance juridique formelle à elle seule ne suffit pas. En élaborant une législation qui donne droit à des mesures d'aide, telles que les transferts en espèces, les législateurs doivent être attentifs aux barrières structurelles qui limitent l'accès à ces prestations. Les réponses juridiques doivent être éclairées par les réalités du terrain.



Dans la plupart des pays, WIEGO a constaté que le cadre juridique utilisait la technologie pour accélérer et élargir l'accès. Au Paraguay, les bénéficiaires pouvaient s'inscrire pour bénéficier des prestations via un site Web, une hotline et WhatsApp.



De même, le programme du Brésil nécessitait une inscription via son site Web officiel ou une application mobile. Mais aucun de ces programmes n'a cherché un moyen significatif de surmonter les inégalités structurelles sous-jacentes qui définissent les moyens de subsistance des travailleurs informels et de leur offrir un moyen pratique de recevoir le soutien prévu par la loi. Les travailleurs étaient confrontés à des obstacles liés à leur manque d'éducation et d'accès aux ressources, mais, plus fondamentalement, la conception des systèmes a créé des obstacles administratifs, telles que les exigences d'identité, la possession d'un compte bancaire ou l'inscription dans les bases de données nationales d'aide sociale.



Les législateurs ont le mérite d'avoir reconnu les travailleurs informels et d'avoir fait un pas important vers leur inclusion socio-économique. Néanmoins, en élaborant des politiques de protection sociale, ils ont le devoir d'envisager la mise en œuvre pratique. Réduire les obstacles à l'accès et faire fonctionner les systèmes pour les personnes qui en ont besoin est essentiel pour garantir que les travailleurs informels bénéficient d'une reconnaissance légale.



Une approche simple mais transformatrice peut aider à identifier les lacunes dans la conception et la mise en œuvre des lois : l'inclusion des personnes les plus touchées dans le processus législatif. Dans le cas des mesures de protection sociale pour les travailleurs informels, cela signifie s'engager avec leurs organisations et leurs représentants. Ces défenseurs peuvent garantir que les besoins, les intérêts et les conditions de vie des travailleurs informels sont pris en considération lors de la formulation de politiques qui affecteront leurs moyens de subsistance. Ce n'est qu'avec cette contribution que la reconnaissance juridique pourra remplir son objectif de fournir une protection sociale.



Par Mariana Prandini Assis

Avocate brésilienne spécialisée dans les droits humains, membre d'Aspen New Voices et professeure adjointe à l'Universidade Federal de Goiás.

