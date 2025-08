Les stars de l’Aïta enflamment le public lors de la 3ème soirée du Festival de l’Aïta Marsaouia

Festival



Le Festival international du film de Sharjah pour les enfants et les jeunes se tiendra, du 6 au 12 octobre prochain, à l'initiative de la Fondation FUNN, plateforme pionnière dans la découverte et le soutien aux jeunes talents cinématographiques de la région.

Pour la directrice générale de la Fondation FUNN et du Festival international du film de Sharjah pour les enfants et les jeunes, Sheikha Jawaher Bint Abdullah Al Qasimi, le festival s’est imposé comme une plateforme mondiale qui inspire les jeunes cinéastes et incarne l’engagement de Sharjah, la seconde agglomération la plus peuplée des Emirats arabes unis après Dubaï, en faveur du dialogue culturel et de l’innovation créative.



Et de souligner que le soutien de plusieurs partenaires stratégiques a permis d’offrir aux enfants et aux jeunes des opportunités significatives de raconter leurs histoires, d’explorer une diversité d’expériences humaines et d’interagir avec le monde qui les entoure.

Cette manifestation culturelle propose une sélection d’œuvres cinématographiques majeures réalisées par des créateurs arabes de différentes générations, tout en attirant un large éventail de cinéastes et de jeunes venus du monde entier.