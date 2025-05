Une grande mobilisation militante face à d’importants enjeux politiques

Dans un contexte marqué par des défis économiques et sociaux majeurs et une gouvernance s’appuyant sur une gestion technocratique déconnectée des aspirations populaires, l’Union socialiste des forces populaires s’apprête à vivre une étape cruciale sur le plan organisationnel et structurel, en l’occurrence son 12e Congrès national.



Cet évènement, prévu les 17, 18 et 19 octobre 2025, ne saurait être réduit à un simple exercice statutaire ou à un rendez-vous réglementaire interne. Il constitue une opportunité historique majeure, à un moment où la société marocaine exprime de plus en plus fortement son besoin d’épanouissement et de démocratie. C’est une occasion précieuse pour réaffirmer l’identité du parti des forces populaires, mettre en avant ses orientations stratégiques, renforcer sa cohésion structurelle, et surtout raffermir le lien organique avec les classes populaires, ces mêmes classes qu’il a toujours représentées, écoutées et défendues.



Une dynamique collective dans un contexte national préoccupant



Les préparatifs de ce congrès se déploient dans un esprit d’ouverture, de concertation et de responsabilité. Porté par la direction nationale, les structures professionnelles, les instances régionales et provinciales, ce chantier organisationnel traduit non seulement la vitalité de la formation, mais aussi la lucidité collective face à la complexité de la situation nationale.

Depuis les élections de septembre 2021, l’on se trouve face à un hégémonisme politique, exercé par une majorité monocolore dont l’action se caractérise par l’inertie sociale, l’improvisation économique et une fermeture préoccupante de l’espace politique et médiatique. Le gouvernement, replié sur lui-même, confisque les leviers de décision et saborde le débat démocratique, pourtant essentiel à toute vie institutionnelle saine. Dans ce contexte ambigu, le parti a toujours redoublé de vigilance. En assumant pleinement son rôle d’opposition, il a pris une initiative forte : le dépôt d’une motion de censure, non comme une manœuvre politicienne, mais comme un acte de principe, un signal à l’intention de l’ensemble des forces démocratiques et de l’opinion publique. Même si cette initiative n’a pas abouti pour des raisons totalement subjectives, elle témoigne de la détermination du parti des forces populaires à restaurer l’équilibre démocratique institutionnel et politique.



Un parti attaché à ses valeurs, résolument tourné vers l’avenir



Préparer ce congrès, c’est également poser un regard exigeant sur la propre trajectoire du parti, interroger les certitudes, renouveler le discours. Qu’est-ce qu’être socialiste aujourd’hui au Maroc? Quels combats doit-on mener à l’heure du dérèglement climatique, de l’ultra-précarité, de la concentration des richesses et des mutations du travail quant à l’évolution numérique ?



Fidèle à son héritage, à ses valeurs fondatrices de justice sociale, de liberté, d’égalité et de solidarité, le parti est bien évidemment à même de prouver qu’il est capable d’innover, de se réinventer et de traduire ces idéaux dans le quotidien des Marocaines et des Marocains. De ce fait, le 12ème Congrès ne se limitera certainement pas à une synthèse de lignes politiques mais il sera appelé à se muer en un véritable laboratoire d’idées, un espace de dialogue, de confrontation des visions, et surtout un champ fertile pour faire émerger une nouvelle offre politique : lisible, crédible, porteuse d’espoir et de renouveau socio-économique.



Une démarche guidée par la clarté, l’unité et la rénovation



Les commissions préparatoires ne sont pas sans savoir que leur engagement ne se limiterait pas à devoir discuter que des modalités organisationnelles, mais plutôt à chercher à insuffler une nouvelle dynamique militante fondée sur trois principes majeurs :

La clarté idéologique doit primer, la ligne du parti devant de facto demeurer ferme, socialiste, progressiste, orientée vers la justice sociale et l’émancipation humaine.



L’unité stratégique, car on se trouve face à des adversaires déterminés à imposer un modèle de société pour le moins inégalitaire. Le parti est conscient de son rôle de faire bloc, dans le respect de la pluralité, pour renforcer l’efficacité collective du parti.



La rénovation militante devrait conduire à repenser les procédés de fonctionnement à travers une plus large ouverture des structures au profit de la jeunesse, des femmes, des intellectuels, des syndicalistes, des acteurs de la société civile et de toutes celles et ceux qui aspirent à militer dans un cadre démocratique, transparent et dynamique.



Un parti debout, dans une opposition digne



Dans une société marquée par la prolifération des inégalités, la banalisation de la précarité et le recul des libertés, le parti doit se dresser, fier de son histoire, et ferme dans ses convictions. Face à la brutalité sociale, face à l'arrogance d’un gouvernement sourd aux souffrances quotidiennes, sa voix ne peut qu’être audible car forte et crédible.

Le 12e Congrès doit disposer d’outils politiques, intellectuels et organisationnels à même de renforcer le rôle de l’opposition, mais aussi de se projeter comme une force créative, capable d’incarner une alternative sérieuse et ambitieuse à la gouvernance actuelle.