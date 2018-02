Les propos polémiques du père de Beyoncé

Après plusieurs années de carrière, Beyoncé figure aujourd'hui parmi les plus grandes chanteuses de sa génération. Artiste à succès, l'épouse de Jay-Z a enchaîné les albums, les réussites et les concerts. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui, elle engendre des millions de dollars. Mais sa réussite n'est pas uniquement due à sa voix unique et son univers musical. Selon son père, sa couleur de peau jugée "claire" est en partie l'une des raisons pour lesquelles elle a été repérée : "En ce qui concerne les femmes noires, quelles sont les personnes qui font jouer leur musique à la radio ?", a-t-il affirmé lors d'une interview pour le magazine Ebony. Mariah Carey, Rihanna, la rappeuse Nicki Minaj ou mes enfants."

Il fait ainsi référence à la couleur de peau. Mais le producteur âgé de 66 ans ne s'est pas arrêté là. Il a également évoqué sa rencontre avec son ex-femme Célestine Ann dit Tina (la mère de Beyoncé), qu'il croyait "blanche" avant de se rendre compte qu'elle avait effectivement la peau plus claire.

Les relations entre Matthew Knowles et ses filles ont toujours été conflictuelles. Celui qui a managé les Destiny's Child était un père particulièrement absent. Pire encore, selon la principale intéressée, Matthew Knowles lui aurait volé de l'argent à ses débuts.

Depuis le divorce de ses parents, l'interprète de "Single ladies" a donc coupé les ponts. En 2013 par exemple, elle n'avait pas assisté au mariage de son paternel.