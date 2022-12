Les opportunités d’affaires et d’investissement au Maroc mises en avant lors d’un colloque à Québec

Les opportunités d’affaires et d’investissement au Maroc ont été mises en avant lors d’un colloque organisé par l’Université Laval à Québec sur le thème “Faire des affaires dans les pays du Maghreb : considérations stratégiques et opérationnelles".



Cette rencontre, initiée récemment dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, a été une occasion pour promouvoir les opportunités d’affaires et d’investissement dans le Royaume, en tant que plateforme économique, commerciale et financière émergente en Afrique, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, le conseiller économique auprès de l’ambassade du Maroc à Ottawa, Hassan El Mkhantar, a décliné les différents axes de la vision “Morocco Now”, relevant les opportunités d’investissement offertes par le Maroc ainsi que les atouts qui distinguent le climat des affaires dans le Royaume.



Le diplomate a rappelé qu’en dépit de l’impact économique et financier important sur l’économie mondiale et marocaine engendré par la pandémie du Covid 19, les institutions financières internationales se sont montrées confiantes que l’économie marocaine, qui a déjà fait preuve de résilience face à d’autres chocs par le passé, maintiendra une croissance soutenue dans les années à venir et confirmera sa vocation de hub régional et international en matière d’exportations.



Grâce à sa position géostratégique, la vigueur de son économie, la stabilité politique dont il jouit et son environnement attractif en matière d’investissements, le Maroc se positionne désormais de plus en plus comme une plateforme économique et un hub financier incontournable en Afrique, a-t-il affirmé.



M. El Mkhantar a signalé, par ailleurs, que d’immenses opportunités d’investissements et d’affaires existent au Maroc dans des secteurs économiques aussi innovants que prometteurs tels que l’agro-industrie, les énergies vertes et renouvelables, l’aéronautique, l’automobile, les mines, la banque, le textile, la digitalisation, l’intelligence artificielle et l’offshoring.



Cette rencontre a servi d’occasion pour les partenaires privés et institutionnels québécois et canadiens ainsi que les responsables et les étudiants de l'Université Laval à Québec, de faire part de leur intérêt croissant envers la plateforme économique marocaine et de s'informer davantage sur les opportunités d’investissement dans le Royaume.