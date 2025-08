Les expressions poétiques hassanie et amazighe à l'honneur au Festival de Sidi Ifni

Les affinités entre les poésies hassanie et amazighe ont été mises en lumière, vendredi soir, lors de la Tente de la poésie, organisée dans le cadre du Festival Sidi Ifni de la culture, de l'art et du sport.



Cet espace, devenu un rendez-vous incontournable du Festival, dont la 4ème édition a pris fin dimanche, a offert une immersion poétique et musicale authentique, mettant en avant les traditions culturelles de la région.



La "Tente de la poésie" a particulièrement mis à l’honneur deux formes majeures de la poésie orale marocaine, à savoir la poésie hassanie et celle amazighe, célébrant ainsi les similitudes entre ces deux formes et expressions poétiques, notamment en termes de structure des vers, et de la métrique et l’usage raffiné des figures de style.



Dans une déclaration à la MAP, Ali Etayyar, chargé de l’organisation de "la Tente de la poésie", a indiqué que cet événement constitue un moment important consacré à la littérature et en particulier la poésie, soulignant que cette initiative, désormais bien ancrée dans le Festival de Sidi Ifni, vise à mettre en valeur les expressions poétiques et littéraires entre les différentes langues et cultures de la région, notamment amazighe, arabe et hassanie.



Il a également fait savoir que cet évènement culturel qui a rassemblé un large éventail d’artistes, de poètes et d’écrivains locaux, représente une belle occasion de mettre en lumière le riche patrimoine littéraire et artistique de la région.



Pour sa part, la poétesse Hafida Bouamama, s’est félicitée que l’édition de cette année de la "Tente de la poésie" ait réuni des œuvres en hassani, amazighe et arabe classique, soulignant la richesse de cette rencontre multiculturelle, qui célèbre la diversité linguistique et poétique propre à la région, favorisant le dialogue entre les différentes cultures et traditions.



Soulignant que le partage des langues, des traditions et des valeurs communes crée une véritable richesse culturelle, elle a assuré que cette unité constitue la clé de voûte de la cohésion sociale.



"Cette rencontre a offert un espace unique d’échange, vibrant d’expression authentique et de partage sincère, reflétant la richesse du patrimoine poétique marocain," a-t-elle dit, décrivant cette journée comme un moment profondément enrichissant, où les échanges entre poètes venus de tous horizons ont tissé une toile vivante de paroles et d’émotions.



La "Tente de la poésie" a également offert au public une immersion artistique complète, grâce à l’animation de deux groupes musicaux, l’un amazigh, représentant l’art d’Aït Baâmrane, et l’autre dédié à la musique et au chant hassani. Leurs prestations, empreintes d’authenticité, ont créé un dialogue harmonieux entre deux univers culturels complémentaires.



La 4ème édition du Festival Sidi Ifni de la culture, de l’art et du sport s’est ouverte lundi sous le signe "La préservation du patrimoine immatériel, un ancrage de l’identité et un levier de développement durable".



Organisé du 28 juillet au 3 août 2025 à Sidi Ifni et Mirleft, l’événement s’est tenu en célébration de la Fête du Trône, l’anniversaire de La Révolution du Roi et du peuple et l’anniversaire de la récupération de Sidi Ifni.

Le Festival a proposé un programme éclectique mêlant spectacles musicaux et poétiques, prestations folkloriques et expositions, ainsi que des compétitions sportives variées.