Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne a connu une forte croissance durant les dix premiers mois de 2024, selon le Secrétariat d'Etat espagnol au commerce.



Entre janvier et octobre 2024, les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint 10,843 milliards d’euros, en augmentation de 6,8%, tandis que les exportations du Maroc vers l'Espagne se sont élevées à 8,220 milliards d'euros, en hausse de 9,1%, d'après la même source.



Cette progression des échanges, nettement supérieure à celle enregistrée par l'Espagne avec d'autres pays du monde durant la même période, constitue une preuve de la "consistance des liens commerciaux" entre le Maroc et l'Espagne et de "l’excellence des relations" entre les deux Royaumes, souligne le Secrétariat d'Etat au commerce.



Si la dynamique actuelle se poursuit, le dernier record établi en 2023, avec 12,145 milliards d’euros d’exportations et 9,032 milliards d’euros d’importations, "devrait être largement battu" en 2024 en atteignant "un niveau historique", assure-t-il.



Le Département espagnol du commerce note en outre que le Maroc est devenu le premier destinataire des exportations espagnoles en Afrique et le septième au niveau mondial, faisant observer que les exportations espagnoles vers le Maroc représentaient 3,37% du total mondial.



En ce qui concerne les importations marocaines en provenance d'Espagne, celles-ci occupent la première place parmi les importations issues d'Afrique et la dixième au niveau mondial, poursuit-il.



Durant les trois dernières années, les échanges commerciaux entre l’Espagne et le Maroc ont atteint leur apogée, le poids des échanges commerciaux avec Rabat ayant augmenté de manière exponentielle, a-t-il relevé.



En 2022, les exportations espagnoles vers le Maroc représentaient 3% du total des exportations du pays, un chiffre passé à 3,2% en 2023, et devrait atteindre 3,4% en 2024.

Pour ce qui est des importations, elles sont passées de 1,9% en 2022 à 2,1% en 2023, pour atteindre 2,3% des échanges totaux au cours des dix premiers mois de 2024.



Le Secrétariat d'État au commerce précise à ce propos que les exportations espagnoles vers le Maroc sont relativement diversifiées, les principales catégories étant les combustibles et lubrifiants (20%), les machines mécaniques (12%) et les véhicules (9%).



Les importations espagnoles en provenance du Maroc sont constituées principalement de matériel électrique (30%), de vêtements non tricotés (14%), de véhicules (12%), de poisson (10%) et des fruits (6%).