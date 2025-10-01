Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Crédit Agricole du Maroc : Un RNPG de 111 MDH à fin juin 2025

Mercredi 1 Octobre 2025

Crédit Agricole du Maroc : Un RNPG de 111 MDH à fin juin 2025
Autres articles
Le résultat net part du groupe (RNPG) du Crédit Agricole du Maroc (CAM) s'est établi à 111 millions de dirhams (MDH) au terme des six premiers mois de 2025, en hausse de 5% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

"A fin juin 2025, le Groupe Crédit Agricole du Maroc affiche un résultat net consolidé de 138 millions de dirhams et un résultat net part du groupe de 111 millions de dirhams, marquant ainsi des progressions respectives de +19% et +5% comparativement au 30 juin 2024", indique un communiqué du groupe, dont le Directoire s'est réuni le 23 septembre sous la présidence de   Mohammed Fikrat pour examiner l'évolution de l'activité de la banque et arrêter les comptes au 30 juin 2025.

Sur la même lignée, la banque a affiché un résultat net social de 110 MDH (+6%). Cette performance s'explique principalement par la croissance du produit net bancaire aussi bien au niveau des comptes consolidés (+18% à 2,7 milliards de dirhams – MMDH) qu'à celui des comptes sociaux (+18% à 2,6 MMDH), rapporte la MAP.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc hisse l'encours de ses crédits distribués à 117 MMDH (+4%). Cette évolution témoigne de l'engagement de la banque pour le financement de l'ensemble des secteurs de l'économie, tout en accordant une attention particulière au secteur de l'agriculture confronté à un contexte difficile marqué par le déficit hydrique.
L'encours de l'épargne mobilisée par le groupe s'est élevé, quant à lui, à 121 MMDH (+11%).

Cette croissance est soutenue par une dynamique positive de la collecte des comptes à vue (+20%), parallèlement à une diminution des dépôts à terme, marquant ainsi une amélioration de la structure des dépôts de la banque.

Libé

Lu 154 fois

Tags : Crédit Agricole du Maroc, juin 2025, RNPG

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe