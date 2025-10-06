Développement durable : La CDG et la Caisse de dépôts et des prêts italienne scellent leur alliance

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse des dépôts et des prêts italienne (Cassa Depositi e Prestiti - CDP) ont signé, vendredi à Rome, un mémorandum d'entente visant à établir un cadre de coopération pour le développement de projets d’investissement dans des secteurs clés de l'économie.



Paraphé par le directeur général de la CDG, Khalid Safir, et le directeur général de la CDP, Dario Scannapieco, ce premier mémorandum d'entente porte sur plusieurs domaines parmi lesquels l’énergie propre, les infrastructures, l’eau, la santé, l’agriculture, le tourisme et le développement urbain.



Il prévoit également un soutien accru au secteur privé, notamment aux PME, la dynamisation des marchés des capitaux, le renforcement des partenariats économiques bilatéraux et l’échange d’expertise à travers la participation commune aux grands réseaux internationaux, rapporte la MAP.



S'exprimant à cette occasion, M. Safir a indiqué que la conclusion de ce mémorandum d'entente témoigne de l'engagement commun des deux institutions en faveur d'une nouvelle dynamique à même de raffermir leur coopération solide, qui coïncide avec le bicentenaire des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Italie.



Cet accord, a-t-il poursuivi, vient concrétiser une longue histoire de collaboration bilatérale et ouvre la voie à un partenariat stratégique renforcé, axé sur la promotion de la croissance inclusive et le renforcement des investissements entre les deux pays.



M. Safir a souligné que les deux institutions se sont ainsi engagées à coordonner leurs stratégies, leurs concepts et leurs activités pour atteindre les Objectifs de développement durable, tout en œuvrant ensemble pour intensifier leur coopération et coordonner leurs efforts, afin d'apporter un soutien conjoint et capitaliser sur leur expertise respective dans des domaines d'intérêt commun.



"La priorité est désormais de traduire nos idées communes en actions concrètes, durables, sûres et rentables pour toutes les parties", a-t-il insisté, mettant l'accent sur l'importance d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration.



M. Safir a, à cet égard, affiché la disposition de la CDG à mettre toute son expertise et son expérience à la disposition de la CDP, convaincue que ce partenariat dynamisera davantage leur coopération bilatérale dynamique.



"Nous envisageons également que notre collaboration favorisera des partenariats internationaux ayant un impact significatif en Afrique et, à terme, à l'échelle mondiale", a-t-il relevé.



La coopération entre la CDG et la CDP remonte à 1959, témoignant d’une relation ancienne fondée sur des échanges institutionnels réguliers et un intérêt commun pour le développement économique et social. Au-delà de leurs relations bilatérales, les deux organismes collaborent activement au sein de plusieurs instances internationales, notamment le Forum des Caisses de dépôt, le Cadre permanent de concertation des Caisses méditerranéennes ainsi que le réseau D20-LTIC.



La Cassa Depositi e Prestiti est l’institution financière italienne dédiée à la coopération internationale au développement. Elle agit également en tant qu’institution nationale de promotion de la Péninsule, contribuant au financement de la croissance et à l’accompagnement de l’expansion internationale des entreprises italiennes. La CDP a inauguré en décembre 2024 son bureau de représentation à Rabat, témoignant de sa volonté de renforcer ses liens avec les partenaires locaux et régionaux.