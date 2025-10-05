Accord agricole Maroc-UE amendé : Le Sahara marocain s'affirme comme un pôle économique prometteur

Après la signature de l’accord agricole amendé entre le Maroc et l’Union européenne (UE), le Sahara marocain s’affirme comme un pôle économique prometteur dans plusieurs domaines, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, vendredi, un investisseur dans le secteur agricole dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Fadel Houiba.



Par cette décision, l’UE a adressé un message clair aux puissances et blocs économiques internationaux, selon lequel les provinces du Sud du Royaume constituent un pont stratégique entre l’Europe, l’Afrique et d’autres régions du monde, a indiqué M. Houiba dans une déclaration à la MAP.



Il a, dans ce sens, noté que l’UE, qui a démontré à travers cet accord que le Maroc est un partenaire stratégique et crédible, marque une nouvelle étape dans le processus de consolidation des relations stratégiques entre le Royaume et les pays européens.



M. Houiba a aussi relevé que l’accord reflète l’importance et l’ampleur des investissements réalisés par le Maroc dans ses provinces du Sud, citant notamment le projet du port Dakhla Atlantique, appelé à devenir une plateforme d’exportation et un hub vers les marchés européens, africains et transatlantiques.



Cet accord aura un impact positif sur le renforcement des investissements agricoles dans la région et la création d’emplois, en particulier au profit des jeunes, a-t-il poursuivi.



Le Royaume du Maroc et l’UE ont signé, vendredi au siège de la Commission européenne à Bruxelles, l'échange de lettres amendant l'accord agricole liant les deux parties, confirmant ainsi la solidité de leur partenariat fondé sur une coopération multidimensionnelle élargie.



L'accord entre immédiatement en application provisoire, en attendant la finalisation des procédures internes des deux parties.



En vertu de cet accord, dont les termes ont été négociés dans un esprit de partenariat et de compromis, les produits agricoles des provinces du Sud bénéficient des mêmes conditions d’accès préférentiel au marché européen que ceux du reste du Royaume, conformément à l’Accord d’association Maroc-UE.