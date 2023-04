Les dents acérées desT-Rex étaient recouvertes par des lèvres

Et si "Jurassic Park" et la plupart des fabricants de jouets montrant des tyrannosaure rex aux crocs apparents avaient tort? Ces célèbres dinosaures avaient très probablement des lèvres recouvrant leurs dents, selon une étude publiée jeudi.



"Les animaux comme les T-Rex, les dinosaures théropodes, avaient très probablement un genre de lèvres, des tissus mous recouvrant leur bouche pour protéger leurs dents", explique à l'AFP Thomas Cullen, un des auteurs de cette étude parue dans la revue Science.



"C'est un changement par rapport à de nombreuses hypothèses jusqu'ici, qui étaient qu'ils ressemblaient plutôt à des crocodiles, avec des dents apparentes lorsque leur gueule était fermée et sans lèvres", ajoute ce professeur en paléobiologie à l'université d'Auburn dans l'Alabama, dans le sud des Etats-Unis.



Si la question n'est pas totalement tranchée, les chercheurs ont étudié un panel de dinosaures théropodes de plusieurs musées pour arriver à cette nouvelle conclusion. Ils ont par exemple comparé l'usure de l'émail des dents de dinosaures et de crocodiles, les animaux vivants les plus proches de ces théropodes.

L'émail dentaire "doit rester hydraté pour rester sain", détaille M. Cullen. "S'il est exposé à l'air trop longtemps, il devient friable et il a plus de chances de se fissurer ou d'attraper une maladie".



Selon le paléobiologiste, l'émail sur la partie extérieure des dents de crocodiles vivants s'use plus rapidement que celui présent sur la partie intérieure parce qu'ils n'ont pas de lèvres. "Lorsque nous avons examiné l'épaisseur de l'émail sur l'intérieur et l'extérieur des dents de grands tyrannosaures, ils ne présentaient pas ce type de configuration comme un crocodile", poursuit-il.



"Ils présentent un modèle plus proche d'animaux avec des lèvres", indique Thomas Cullen. "L'épaisseur de leur émail est la même sur les côtés extérieur et intérieur". Les chercheurs ont aussi voulu savoir si les dents des T-Rex auraient pu être tout simplement trop grandes pour leur bouche, en les comparant à de nombreux lézards actuels pourvus de lèvres.



"Certains varans d'aujourd'hui ont des dents absolument immenses", a souligné M. Cullen. "Il semble presque incroyable que ces dents puissent être totalement recouvertes par des lèvres et pourtant c'est le cas". "Et nous avons découvert que (...) ce rapport d'échelle, est quasiment identique pour les dinosaures théropodes".



Quelles conséquences pour la représentation de ces fameux carnassiers dans la culture populaire? Si Thomas Cullen reconnaît que les films "Jurassic Park" ont réussi "à coller à ce qui était connu" sur les dinosaures "à l'époque", les tentatives pour représenter les théropodes de façon "fidèle" ont complètement "déraillé depuis", selon lui.