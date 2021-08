Les déchets aquatiques proviennent à 80% de l’intérieur des terres

Avez-vous constaté une quelconque évolution des mentalités et de la conscience environnementale dans le pays à ce sujet ?

Quand nous rencontrons et discutons aujourd’hui avec les jeunes et moins jeunes de protection de l’océan, de pollution plastique, ces derniers ont déjà une idée sur cette problématique, ce qui n’était pas le cas auparavant. Mais associer le geste à la parole, changer ses habitudes, son mode de consommation en raison de notre impact, le pas n’est pas encore franchi par la majorité.



Rencontrez-vous des réticences au sein de la population au moment de les sensibiliser sur l’importance de protéger les océans ?

Les estivants sont plutôt réceptifs et nous réservent la plupart du temps un bon accueil. Nous apportons des informations sur la durée de vie des déchets, sur la pollution plastique et la menace qu’elle représente sur l’écosystème aquatique. Chacun doit avoir son propre cheminement : réduire ses déchets et les mettre dans une poubelle appropriée. La difficulté, pour bon nombre de personnes, encore une fois, c’est de changer d’habitudes.



Depuis la création de votre association, comment jugez-vous son développement ?

Globalement, le constat est positif. Nous devons rester positifs. Nous existons depuis maintenant 10 ans et grâce à notre travail régulier d’actions sur le terrain, nous sommes maintenant reconnus au niveau régional et même national par différentes institutions.



Nous avons développé un partenariat pérenne et solide avec la Délégation de l’éducation nationale Agadir Ida Outanane qui existe maintenant depuis presque dix ans, nous sommes en contact régulier et constructif avec la Direction régionale de l’environnement. Celle-ci s’est déplacée lors de la visite de terrain que nous avons organisée début août.



Nous travaillons aussi régulièrement avec le Conseil régional du tourisme, La Commune urbaine d’Agadir nous accorde sa confiance et a cofinancé notre programme de sensibilisation « Classes Bleues » sur trois éditions. Les autorités locales nous connaissent et facilitent les démarches administratives. Nous collaborons également avec l’UNESCO section Maghreb et développons un projet en partenariat avec cette même institution.



Vous êtes également actifs dans le monde des entreprises.

Dans le cadre de la RSE (la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable), des entreprises font appel à Surfrider Foundation Maroc afin de sensibiliser leurs salariés. Notre réseau marocain se développe avec la naissance récente de Surfrider Foundation Maroc – Antenne de Sidi Kaouki, constituée d’une équipe très motivée et dynamique. Un jeune noyau de bénévoles s’est développé à Rabat et des personnes se sont manifestées à Dakhla et à Safi.



Comment réussir à répondre aux sollicitations qui se multiplient ?

L’effectif réduit de nos permanents ne nous permet pas de répondre et d’accompagner cette demande croissante. Nous cherchons donc à étoffer notre équipe mais aussi à accroître nos compétences et acquérir de nouveaux outils, plus performants. Mais pour cela, il nous faut des financements. Ces derniers ne sont pas encore assez importants et réguliers pour nous permettre d’accéder au niveau supérieur notamment en cette période de pandémie de Covid-19.



Quel est l’intérêt d’être affilié à Surfrider Foundation Europe, ainsi que de faire partie du réseau Surfrider Foundation ?

Nous sommes effectivement affiliés à SFE. Cela nous permet de bénéficier de leurs compétences et savoir-faire ainsi que de certains outils pédagogiques que nous adaptons au contexte local. Nous sommes en contact régulier avec la direction de SFE pour échanger sur nos actions en cours et nos futurs projets. Nous pouvons alors échanger sur les pratiques.



Lors du dernier International Affiliate meeting, en avril 2021, qui a réuni toutes les entités officielles de Surfrider Foundation, à savoir les Etats-Unis, Surfrider Foundation Europe, Surfrider Foundation Japon, Surfrider Foundation Australie, Surfrider Foundation Argentine, Surfrider Foundation Maroc et le dernierné, Surfrider Foundation Sénégal, nous avons pu partager nos différents projets, échanger sur les difficultés rencontrées, nous soutenir mutuellement. C’est une motivation supplémentaire pour continuer à réaliser notre mission principale : la protection, la sauvegarde et la mise en valeur de l’océan et de ses usagers.



Comptez-vous faire évoluer vos activités de sensibilisation au Maroc ? Du moins d’un point de vue géographique ?

Oui, nous le souhaitons et cela est nécessaire. Il faut savoir que les déchets aquatiques proviennent, à 80%, de l’intérieur des terres. Ils sont transportés par la pluie, le vent et les oueds jusque dans les mers et les océans. C’est pourquoi nous cherchons à diffuser notre message en zone rurale, à l’intérieur des terres, dans la province de Taroudant par exemple, afin de sensibiliser sur le phénomène de bassin versant et mettre en relation population des terres et population du littoral. Pour cela, nous cherchons des financements.



