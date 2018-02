Les chantiers visant à moderniser les services fournis aux MRE exposés à Dubaï

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a tenu, samedi soir à Dubaï, une rencontre de communication avec les membres de la communauté marocaine résidant aux Emirats arabes unis, au cours de laquelle il a été procédé à la présentation des différents chantiers engagés par le ministère au profit des Marocains du monde.

Au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part l'ambassadeur du Royaume aux Emirats arabes unis, Mohamed Ait Ouali, et le consul général à Dubaï, Abderahim Rahali, le ministre a souligné la Haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure les Marocains résidant à l'étranger (MRE) et l'attention particulière que le Souverain accorde à l’amélioration de leurs conditions et à la modernisation de la qualité des services qui leur sont fournis.

Abdelkrim Benatiq, qui était accompagné d’une délégation composée de représentants de divers secteurs (la justice, les impôts, l’immobilier et la conservation foncière), a noté que la communauté marocaine résidant à l'étranger jouit de la priorité dans le programme gouvernemental, soulignant l’adhésion et la contribution des MRE établis aux Emirats arabes unis à la dynamisme que connaît ce pays frère qui a des relations historiques, stratégiques et fraternelles avec le Maroc.

Cette rencontre s'inscrit dans une nouvelle approche visant à aborder les questions qui préoccupent les Marocains du monde, fondée sur la proximité et la transparence, a-t-il expliqué, soulignant, par la même occasion, les différents chantiers engagés par le ministère en collaboration avec d'autres départements au profit des Marocains du monde, en particulier en matière de simplification des procédures relatives à la conservation foncière, de renforcement de l'attachement culturel de la communauté à leur patrie à travers l’enseignement des langues arabe et amazighe aux générations futures, outre le soutien des colonies de vacances en faveur des enfants des Marocains du monde.

Pour sa part, Mohamed Ait Ouali a souligné l'importance de la nouvelle approche adoptée par le ministère pour le traitement des questions et des préoccupations des Marocains du monde, se félicitant des efforts inlassables et du dévouement de la communauté marocaine résidant aux Emirats arabes unis, dont des cadres et des compétences ont réussi à occuper des postes de responsabilité dans plusieurs institutions des secteurs public et privé, pour présenter une image positive du Royaume.

Dans leurs interventions, des membres de la communauté marocaine ont exprimé leurs préoccupations qui ont essentiellement porté sur les moyens de préserver l'identité marocaine de leurs enfants, l'encouragement des activités culturelles et la simplification des procédures administratives en leur faveur.

Abdelkrim Benatiq a, dans ce sens, fait part de la pleine disposition de son ministère à travailler en collaboration avec les différents départements concernés et les membres de la communauté en vue de trouver des solutions appropriées aux questions soulevées lors de cette rencontre de communication.

A noter que les membres de la délégation accompagnant le ministre avaient tenu des rencontres séparées avec les membres de la communauté marocaine résidant aux Emirats arabes unis, au cours desquelles ils ont livré des réponses sur les diverses questions et préoccupations soulevées principalement dans les domaines de la justice, des impôts, de la conservation foncière et de la sécurité sociale.